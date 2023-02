Чилі охопили масштабні лісові пожежі: 13 загиблих

Чилі охопили масштабні лісові пожежі охопили вже понад 8,3 тис. га. За попередньою інформацією правоохоронців, зафіксували щонайменше п'ять жертв. Про це з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Чилі Кароліни Тохі пише laopinion.

Голова МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих – місцеві жителі, які не встигли врятуватися. Двоє постраждалих загинули, коли їх заблокував вогонь на дорозі, якою вони їхали. Двоє інших загинули в автомобільній аварії, ймовірно, намагаючись втекти від полум'я.

Також загинув один пожежник.

«Міністр сказала, що в Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 – загасити», – пише агентство.

Huge smoke plumes from forest fires in #Chile 🇨🇱🔥 #IncendiosForestales pic.twitter.com/BLTsw6I12a

Слід зауважити, що президент Габріель Борич 3 лютого оголосив у найбільш постраждалих регіонах Біобіо та Нубле режим надзвичайної ситуації.

A forest fire got out of control in Chilepic.twitter.com/XrHUiYajcp