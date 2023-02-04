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Чилі охопили масштабні лісові пожежі: 13 загиблих

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чилі охопили масштабні лісові пожежі: 13 загиблих
фото з відкритих джерел

Тисячі пожежників намагаються приборкати вогонь у лісистій місцевості на півдні Чилі

Чилі охопили масштабні лісові пожежі охопили вже понад 8,3 тис. га. За попередньою інформацією правоохоронців, зафіксували щонайменше п'ять жертв. Про це з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Чилі Кароліни Тохі пише laopinion.

Голова МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих – місцеві жителі, які не встигли врятуватися. Двоє постраждалих загинули, коли їх заблокував вогонь на дорозі, якою вони їхали. Двоє інших загинули в автомобільній аварії, ймовірно, намагаючись втекти від полум'я.

Також загинув один пожежник.

«Міністр сказала, що в Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 – загасити», – пише агентство.

Слід зауважити, що президент Габріель Борич 3 лютого оголосив у найбільш постраждалих регіонах Біобіо та Нубле режим надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялося, що у столиці на Оболоні спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва, поблизу метро «Лук'янівська» у ніч на п'ятницю, 20 січня, сталася пожежа. Горіли МАФи, встановлені біля McDonalds.

Теги: пожежа міністр метро президент

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