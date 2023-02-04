Чилі охопили масштабні лісові пожежі: 13 загиблих

Тисячі пожежників намагаються приборкати вогонь у лісистій місцевості на півдні Чилі

Чилі охопили масштабні лісові пожежі охопили вже понад 8,3 тис. га. За попередньою інформацією правоохоронців, зафіксували щонайменше п'ять жертв. Про це з посиланням на слова міністра внутрішніх справ Чилі Кароліни Тохі пише laopinion.

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Голова МВС країни Кароліна Тоха заявила, що четверо загиблих – місцеві жителі, які не встигли врятуватися. Двоє постраждалих загинули, коли їх заблокував вогонь на дорозі, якою вони їхали. Двоє інших загинули в автомобільній аварії, ймовірно, намагаючись втекти від полум'я.

Також загинув один пожежник.

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Estas autoridades no hicieron su pega #IncendiosForestales La gente sufriendo, lo pierde todo. Terrible. Duele Chile 😞😢Duele tanta ineptitud y negligencia #BastaYa pic.twitter.com/v9dsiYN3I7 — palomilla (@chepicanapsm) February 3, 2023

«Міністр сказала, що в Чилі вирує 151 лісова пожежа, 65 вже вдалося взяти під контроль, а 39 – загасити», – пише агентство.

Huge smoke plumes from forest fires in #Chile 🇨🇱🔥 #IncendiosForestales pic.twitter.com/BLTsw6I12a Будь ласка, читайте текст після реклами February 3, 2023

Слід зауважити, що президент Габріель Борич 3 лютого оголосив у найбільш постраждалих регіонах Біобіо та Нубле режим надзвичайної ситуації.

A forest fire got out of control in Chilepic.twitter.com/XrHUiYajcp — శంకర్ ముదిరాజ్ (@Gsk339) February 4, 2023

Раніше повідомлялося, що у столиці на Оболоні спалахнула пожежа у багатоповерхівці.

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Нагадаємо, у Шевченківському районі Києва, поблизу метро «Лук'янівська» у ніч на п'ятницю, 20 січня, сталася пожежа. Горіли МАФи, встановлені біля McDonalds.