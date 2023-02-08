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Голова Луганської ОВА допустив своє призначення на іншу посаду

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова Луганської ОВА допустив своє призначення на іншу посаду
Сергій Гайдай дивується, звідки з'явилися чутки про його відставку
фото: Сергій Гайдай/Facebook

Сергій Гайдай: «Президенту видніше, кого куди переводити»

Після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде.

«Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.

Також Сергій Гайдай нагадав, що за два з половиною роки його відносно мирної каденції його команда вивела Луганську область на третє місце за виконанням показників Кабміну.

«Якщо згадати співпрацю, яка була в мене з усіма підрозділами, що перебували на території Луганської області, то навряд чи хтось ще так допомагав військовим», – додає він.

Глав Луганської ОВА каже, що президенту видніше, кого куди переводити». Проте до нього ніякі документи не приходили.

Нагадаємо, що 6 лютого Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах.

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Теги: Сергій Гайдай Володимир Зеленський відставка кадрові зміни

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