Голова Луганської ОВА допустив своє призначення на іншу посаду

Сергій Гайдай: «Президенту видніше, кого куди переводити»

Після анонсу кадрових перестановок ширилися чутки, що голову Луганської ОВА Сергія Гайдая відправлять у відставку. Уже й місце «знайшли» – послом в Казахстані. Проте у розмові з «Главкомом» Гайдай заявив, що відставки не буде.

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«Я не знаю, хто це вкидав, ніяких відставок нема. Може бути перепризначення кудись, але не відставка», – сказав Гайдай.

Також Сергій Гайдай нагадав, що за два з половиною роки його відносно мирної каденції його команда вивела Луганську область на третє місце за виконанням показників Кабміну.

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«Якщо згадати співпрацю, яка була в мене з усіма підрозділами, що перебували на території Луганської області, то навряд чи хтось ще так допомагав військовим», – додає він.

Глав Луганської ОВА каже, що президенту видніше, кого куди переводити». Проте до нього ніякі документи не приходили.

Нагадаємо, що 6 лютого Президент Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у прифронтових регіонах.