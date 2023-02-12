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Військова допомога Україні: Дуда поквапив світ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військова допомога Україні: Дуда поквапив світ
фото з відкритих джерел

Дуда: «Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти»

Президент Польщі Анджей Дуда закликав західних партнерів якнайшвидше надати військову техніку, інакше Україна може зазнати поразки у протидії російському вторгненню. Про це Дуда сказав в ефірі BBC.

«Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться», – зазначив політик.

Президент Польщі, що питання відправлення західних військових літаків потребує спільного рішення та значних зусиль.

«По-перше, ми вважаємо, що для цього в будь-якому випадку потрібне рішення союзників, це означає, що ми повинні прийняти спільне рішення. Крім того, оскільки F-16 потребують обслуговування, якщо вони десь розгортаються, це стосується не лише реактивних літаків, а також технічного обслуговування. Отже, це не просто відправка кількох реактивних літаків», — сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що його країна має недостатньо велику кількість літаків F-16.

«Сьогодні рішення про передачу будь-яких літаків, будь-яких F-16 за межі Польщі є дуже серйозним рішенням, і це рішення нелегке для нас», – підкреслив Анджей Дуда.

Нагадаємо, 10 лютого президент України Володимир Зеленський зустрівся у Жешуві з польським лідером Анджеєм Дудою. Глави держав обговорили останні візити Зеленського до європейських столиць, ситуацію на фронті, а також спільну координацію подальших дій.

Теги: путін Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент війна

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