Зеленський розповів про результати Лондонської конференції з відновлення України
Зеленський: «Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу»
Нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України – потужний захід, який принесе хороші здобутки для держави. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
«Підтримка від Великої Британії, США, Євросоюзу дуже вагома. Програми довготермінової підтримки на перспективу, на роки вперед. Близько пʼяти сотень світових компаній, сильних компаній, мають інтерес до інвестицій в Україну. Чітка підтримка членства України у Євросоюзі: політично нас уже так сприймають – як члена Євросоюзу», – доповів президент.
Окремо ведеться робота над механізмом конфіскації активів держави-терориста та пов'язаних із нею осіб. Президент подякував усім, хто готував конференцію та брав участь у її роботі, адже це справді важливо.
«Дуже змістовне засідання РНБО сьогодні було. Щодо нього я вже окремо звітував. Щойно провів і засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується військкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі» – зазначив глава держави.
Він наголосив, що цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил.
«Дуже неприємно, відверто аморально й неправильно, що ця людина попри все залишалася на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи військкомів», – підкреслив Зеленський.
За його словами, шкода, що увагу й час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.
«Звичайно, дуже детально розглянули ситуацію на передовій – усі основні напрямки, постачання боєприпасів, артилерія… Все, що потребує уваги Ставки на сьогодні. Доповідали командувачі – генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов, віцеадмірал Неїжпапа, генерал Малюк, урядовці. Всі», – повідомив президент.
Він додав, що сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби – день тих людей, без сумлінності яких не буває ефективної держави.
«Звичайно, нам ще треба багато зробити, щоб державна служба в Україні наблизилася до тих взірців, на які ми орієнтуємось у своїй політиці. Але зараз я хочу подякувати всім тим нашим людям, які за наявних умов і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. Дякую вам! Кожному й кожній! І вітаю з Днем державної служби України», – наголосив український лідер.
Очільник України розповів, що мав сьогодні честь привітати з випуском офіцерів одразу 6 військових навчальних закладів:
- Харківського національного університету Повітряних Сил,
- Військового інституту танкових військ Харківської політехніки,
- Військового інституту Київського університету імені Шевченка,
- Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут,
- Української військово-медичної академії,
- кафедри військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України.
«Дякую кожному й кожній, хто обирає для себе бути українським офіцером, і бажаю двох абсолютно фундаментальних речей: якнайбільше знищити окупантів і якнайшвидшої перемоги»,– заявив глава держава.
Зеленський особливо відзначив воїнів 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка виконує надзвичайно важкі завдання.
«Хлопців, які воюють саме так, як і мають воювати українські воїни. Старший матрос В'ячеслав Імангулов та молодший лейтенант Сергій Пєнов – дякую, хлопці, за вашу зразкову міцність та відвагу в боях на Донеччині. Саме такими й мають бути наші воїни, українські воїни. Молодці» – сказав президент.
Він також закликав кожного й кожну вшанувати пам'ять двох особливо хоробрих та сильних десантників «Тридцятьп'ятки», які у червні віддали життя за Україну.
«Капітан Іван Коцур… Вічна пам'ять! Старший лейтенант Олександр Казанджі... Вічна пам'ять! Хай перемога України в цій війні та успішна трансформація наших державних інституцій у такі ж сильні та ефективні, якими є наші воїни, – хай це буде найкращим вшануванням пам'яті всіх наших героїв різних часів, які боролися й загинули заради свободи та сили України! Слава Україні!» – підсумував глава держави.
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