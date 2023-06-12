Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч

Зеленський з Дудою обговорювали також подальші першочергові потреби України для фронту

Президент Володимир Зеленський увечері неділі, 11 червня, обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою очікування від майбутнього саміту НАТО. У ніч проти понеділка, 12 червня, вибухи пролунали в тимчасово окупованих Мелітополі й Токмаку, що в Запорізькій області. Також у Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Зеленський та Дуда провели розмову

Президент Володимир Зеленський увечері неділі, 11 червня, обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою очікування від майбутнього саміту НАТО. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Завершили пізню і, як завжди, продуктивну розмову з Анджеєм Дудою. Обговорили наші очікування від саміту НАТО у Вільнюсі. Ми розуміємо важливість сильних кроків Альянсу щодо гарантій безпеки для України», – зазначив Зеленський.

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Також, за його словами, обговорювалися подальші першочергові потреби України для фронту.

Зеленський подякував Дуді за потужну оборонну підтримку з боку Польщі, а також за міцну та непохитну позицію.

Вибухи у Харкові та окупованому Токмаку

У ніч проти понеділка, 12 червня, у Харківській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у моніторингових чатах мешканців регіону попереджали про ракетну небезпеку. Про наслідки атаки загарбників, жертв і руйнування інформації поки що немає.

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У ніч проти понеділка, 12 червня, вибухи пролунали в тимчасово окупованих Мелітополі й Токмаку, що в Запорізькій області. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Про наслідки й постраждалих поки що невідомо. Офіційних коментарів із цього приводу також ще немає.

За попередньою інформацією, вибухи пролунали у північній частині міста.

У мережі зазначають, що сталася детонація, попередньо ворожих БК. Також був опублікований ролик, на якому чути таку «бавовну» вночі в Токмаку.

Кім Чен Ин обіцяє зміцнювати співробітництво з Росією

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв «триматися за руку» з президентом Росії Володимиром Путіним і зміцнювати стратегічне співробітництво щодо їхньої спільної мети побудови могутньої країни. Про це повідомляє Reuters.

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Кім пообіцяв це в посланні Путіну з нагоди національного дня Росії, захищаючи його рішення щодо вторгнення в Україну та демонструючи «повну підтримку та солідарність».

«Справедливість обов'язково переможе, і російський народ продовжуватиме додавати слави в історію перемоги», – сказав Кім у своєму зверненні.

«Кім також Чен Ин закликав до «тіснішої стратегічної співпраці» з Москвою, «міцно тримаючись за руки з російським президентом, відповідно до спільного бажання народів двох країн досягти великої мети побудови могутньої країни», – йдеться в повідомленні.

Північна Корея намагалася налагодити тісніші стосунки з Кремлем і підтримала Москву після того, як вона вторглася в Україну минулого року.

Зеленський разом з Трюдо записали звернення до світових ЗМІ

Володимир Зеленський спільно з Джастіном Трюдо звернувся до канадських журналістів у межах Press Gallery Dinner, який проводиться в Оттаві Галереєю канадської парламентської преси.

До цієї організації входять відомі канадські та світові ЗМІ, зокрема: Politico, CNN, Wall Street Journal, Reuters, Bloomberg News, CBC News.

«Так буває – і з журналістами особливо часто – коли життя ставить перед людиною вибір: чи стати героєм? Буває, що набагато простіше оминути такий вибір та залишитися десь у сірій зоні між добром і злом – в зоні псевдонейтральності. Але кожен, хто його не оминає та протистоїть злу, хто називає речі своїми іменами та поширює правду, – може стати героєм не лише на один день. Ми живемо в такий час, коли наша свобода залежить від нас усіх – коли світ має вчасно знати повну правду про кожен злочин проти свободи в одній частині світу, щоб свобода збереглась повсюдно. Зло зараз претендує не лише на ту чи іншу країну, а на цінності. Наші з вами цінності. На те, щоб їх зруйнувати. І я дякую вам – і всій Канаді – за те, що ви не жартуєте зі злом», - сказав Зеленський.

Глава Української держави подякував за підтримку нашої боротьби за свободу. «Дякую за те, що ви розповідаєте світу про кожен військовий злочин Росії. Дякую вам за те, що даєте людям розуміння того, що відбувається!», – додав Президент.

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Америка має намір повернутися до ЮНЕСКО

Сполучені Штати приватно повідомили Організацію ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про те, що вони вирішили знову приєднатися до неї. Шість років тому колишній президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі складу організації. Про це повідомляє Axios.

Вступ до ЮНЕСКО є однією із зовнішньополітичних цілей адміністрації президента Джо Байдена – в основному в спробі протистояти зростаючому впливу китайського уряду на порядок денний агентства ООН.

За даними видання, заступник держсекретаря з питань управління та ресурсів Річард Верма надіслав листа Генеральному директору ЮНЕСКО Одрі Азулай, в якому запропонував план повернення США до організації.

План, який є результатом тривалих переговорів між Держдепартаментом та ЮНЕСКО, містить графік виплати боргу США та повернення до виконавчої ради агентства.

Пакистан отримав перший в історії вантаж російської нафти

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф у неділю заявив, що перший вантаж російської нафти, яка постачатиметься зі знижкою відповідно до нової угоди між Ісламабадом і Москвою, прибув до Карачі. Про це передає Reuters.

«Радий повідомити, що перший вантаж російської нафти зі знижкою прибув до Карачі, і завтра розпочнеться її відвантаження, – написав Шаріф у Твіттері. – Це перший в історії вантаж російської нафти до Пакистану й початок нових відносин між Пакистаном і Російською Федерацією».

Про укладення угоди було повідомлено у квітні.

Очікується, що імпорт нафти в країну досягне 100 тис. барелів на день.

Пакистан нині переживає платіжну кризу й перебуває під загрозою дефолту. Як здійснюватиметься оплата, поки що незрозуміло, але припускають, що це може бути бартерний обмін.

Росія намагається нарощувати продажі нафти до Китаю та Індії, втративши західні ринки через санкції.

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До слова, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.