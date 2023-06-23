Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми
Одне з головних питань, яке розглядалося – стан укриттів
Сьогодні, 23 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Основними питаннями, які розглядалися були: стан укриттів, корупція в судовій системі, євроінтеграція та кадрові рішення. Про це глава держави повідомив у телеграм.
«Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем.
Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.
Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.
Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій», – написав Зеленський.
За даними пресслужби РНБО, доповідачами на засіданні виступили:
- голова Служби безпеки України Василь Малюк,
- міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко,
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.
Ці імена є не випадковими, адже Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.
Кадрові рішення
Як вчора повідомляв секретар РНБО, ключовою темою стануть укриття в Україні, але можуть бути ухвалені кадрові рішення.
«За результатами доповідей будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогоднішній день», – зазначив Данілов, але не уточнив на якому рівні можливі перестановки, додавши, що «йдеться про відповідальність відповідних осіб».
Нагадаємо, у мережі вже другий тиждень з'являються повідомлення про те, що Офіс президента нібито планує усунути Віталія Кличка від влади в столиці, знявши його з посади голови КМДА.
Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію. Проте сам Кім в коментарі деяким виданням сказав, що нічого не чув про своє призначення.
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