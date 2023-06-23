Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми

Одне з головних питань, яке розглядалося – стан укриттів

Сьогодні, 23 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Основними питаннями, які розглядалися були: стан укриттів, корупція в судовій системі, євроінтеграція та кадрові рішення. Про це глава держави повідомив у телеграм.

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«Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем.

Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

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Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій», – написав Зеленський.

За даними пресслужби РНБО, доповідачами на засіданні виступили:

голова Служби безпеки України Василь Малюк,

міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Ці імена є не випадковими, адже Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.

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Кадрові рішення

Як вчора повідомляв секретар РНБО, ключовою темою стануть укриття в Україні, але можуть бути ухвалені кадрові рішення.

«За результатами доповідей будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогоднішній день», – зазначив Данілов, але не уточнив на якому рівні можливі перестановки, додавши, що «йдеться про відповідальність відповідних осіб».

Нагадаємо, у мережі вже другий тиждень з'являються повідомлення про те, що Офіс президента нібито планує усунути Віталія Кличка від влади в столиці, знявши його з посади голови КМДА.

Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію. Проте сам Кім в коментарі деяким виданням сказав, що нічого не чув про своє призначення.