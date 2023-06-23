Головна Країна Політика
search button user button menu button

Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми
За даними пресслужби РНБО, доповідачем на засіданні виступив голова Служби безпеки України Василь Малюк
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Одне з головних питань, яке розглядалося – стан укриттів

Сьогодні, 23 червня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Основними питаннями, які розглядалися були: стан укриттів, корупція в судовій системі, євроінтеграція та кадрові рішення. Про це глава держави повідомив у телеграм.

«Засідання РНБО. Увага до трьох великих тем.

Перша – безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Друга – суди. Продовжуємо судову реформу в тісній співпраці з ЄС. Посилюємо відповідальність за корупцію в системі правосуддя. Окремо опрацьовуємо механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

Третя – наше майбутнє в ЄС. Прискорюємо роботу над виконанням європейських рекомендацій», – написав Зеленський.

За даними пресслужби РНБО, доповідачами на засіданні виступили:

  • голова Служби безпеки України Василь Малюк,
  • міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко,
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Ці імена є не випадковими, адже Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.

Кадрові рішення

Як вчора повідомляв секретар РНБО, ключовою темою стануть укриття в Україні, але можуть бути ухвалені кадрові рішення.

«За результатами доповідей будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогоднішній день», – зазначив Данілов, але не уточнив на якому рівні можливі перестановки, додавши, що «йдеться про відповідальність відповідних осіб».

Нагадаємо, у мережі вже другий тиждень з'являються повідомлення про те, що Офіс президента нібито планує усунути Віталія Кличка від влади в столиці, знявши його з посади голови КМДА.

Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію. Проте сам Кім в коментарі деяким виданням сказав, що нічого не чув про своє призначення.

Читайте також: Екснардеп: Банкова хоче доручити укриття Києва Кіму, хоча Миколаївщина – в «лідерах» за закритими бомбосховищами

 

Теги: РНБО Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними ГУР Міноборони України, ще у квітні 2022 року окупанти замінували Каховську ГЕС
Чому Каховську ГЕС підірвали росіяни. Докази Тема #1
6 червня, 21:00
президент України Володимир Зеленський
Український F-16 стане сигналом від світу, який послаблює Росію – звернення Зеленського
24 травня, 22:32
Суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України
Суддя на смерть збив нацгвардійця, Станіслав Кравченко очолив Верховний Суд. Головне за 26 травня
26 травня, 21:12
Президент звернувся до представників місцевої влади щодо доступності укриттів
Зеленський обговорив партнерство з представниками британської оборонної компанії: деталі
30 травня, 22:53
Делегації двох країн провели зустріч
До Києва приїхав президент Естонії (відео)
2 червня, 14:55
Якщо Росія хоче дипломатичного напрямку врегулювання конфлікту, має вивести свої війська з України, наполягає Зеленський
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією
3 червня, 21:59
Президент України Володимир Зеленський та його естонський колега Алар Каріс
Президент Естонії у Києві, окупанти вдарили по багатоповерхівці у Комишувасі. Головне за 2 червня
2 червня, 21:39
Зеленський провів телефонні розмови з представниками Белізу та Коста-Рики
Зеленський повідомив про важливі результати «Рамштайну»
15 червня, 23:06
У квітні Кизима викликали для консультацій до Києва у зв'язку з недружнім актом з боку Республіки Білорусь
Зеленський звільнив посла України в Білорусі Кизима
Вчора, 20:33

Політика

Речник Держприкордонслужби сказав, чому українські прикордонники обстрілюють білоруських картоплею
Речник Держприкордонслужби сказав, чому українські прикордонники обстрілюють білоруських картоплею
Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми
Засідання РНБО: Зеленський анонсував важливі теми
Предстоятель УГКЦ визнав: усі антивоєнні зусилля Папи Римського зазнали невдач
Предстоятель УГКЦ визнав: усі антивоєнні зусилля Папи Римського зазнали невдач
The scandalous «urban planning reform». Lobbyists' London tours
The scandalous «urban planning reform». Lobbyists' London tours
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
Банкова передала Білому Дому дані розвідки про плани росіян
Банкова передала Білому Дому дані розвідки про плани росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
На зниклому батискафі поблизу «Титаніка» закінчився кисень – ЗМІ
43K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
27K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
27K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
15K
Підрив Каховської ГЕС: береги Хортиці перетворюються на пляжі (фото)

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту