Макрон відреагував на ідею скасувати санкції з російської нафти

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув аргумент про нафтову кризу для зняття санкцій з РФ

Французький лідер публічно не погодився з позицією Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що блокада Ормузької протоки та зростання світових цін на нафту не є підставою для скасування санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Le Figaro.

Заява Макрона пролунала на тлі дискусій про можливе пом’якшення санкцій проти російської нафти через різке зростання цін на енергоносії.

Зокрема, президент США Дональд Трамп, заявив, що розглядає можливість скасування обмежень щодо російської нафти. За його словами, таке рішення могло б допомогти стабілізувати ринок на тлі енергетичної кризи.

Водночас президент Франції фактично дистанціювався від цієї позиції. Макрон наголосив, що навіть у ситуації з блокадою Ормузької протоки санкції проти Росії не повинні переглядатися. «Блокада Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій», – заявив французький лідер.

До слова, спроби адміністрації Дональда Трампа вичерпати військовий бюджет Кремля через тиск на його ключових клієнтів зіткнулися з новою геополітичною реальністю. Протягом останнього року Білий дім успішно змушував Індію скорочувати закупівлі російської нафти, використовуючи високі мита та санкції проти нафтових гігантів РФ.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти Росії на тлі зростання світових цін на нафту. Німецький канцлер зазначив, що поділяє сподівання президента США Дональда Трампа на швидке завершення війни на Близькому Сході, яка спричинила різкі коливання на світових енергетичних ринках.