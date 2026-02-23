Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)
Президент: Україна шанує своїх героїв
фото: скриншот з відео

Зеленський: Відзначив державними нагородами наших воїнів

Президент України Володимир Зеленський напередодні роковин повномасштабної війни нагородив військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Відзначив державними нагородами наших воїнів. Це для нас щоразу не просто церемонія, це не формальність. Україна шанує своїх героїв і живе завдяки своїм героям, завдяки вашим рідним, близьким, нашим воїнам. Завдяки своїм людям, які не здались, не побоялися, які б'ються заради нашої держави, б'ються так, як потрібно, щоб у росіян не вийшло», – наголосив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Зеленський додав: «Ви і є наш захист – наші воїни, наші герої, наші люди. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто зараз на позиціях, хто в бою, хто в обороні України, нашої незалежної держави, в активних діях на захист України і в інтересах України. Я дякую мамам, татам наших людей за те, що наші люди саме такі – сильні, героїчні, людяні. І шануємо пам’ять усіх героїв нашої держави, які віддали за Україну найдорожче – життя своє».

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами «За мужність» сержанта 93-ї ОМБр Владислава Рожковського та воєнного кореспондента «Радіо Свобода» Мар'яна Кушніра. Державні нагороди присвоєно за героїзм, виявлений під час порятунку людей після російських обстрілів.

 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мішенями росіян все частіше стають об'єкти логістики – передусім це залізниця, також об'єкти, які працюють на водопостачання
Зеленський розповів про нову тактику масованих ударів РФ
Вчора, 21:40
Прем’єр-міністр Угорщини назвав зауваження Зеленського «передвиборчою промовою»
Орбан відповів на зауваження Зеленського про його вгодований живіт
14 лютого, 17:44
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї
Зеленський обговорив з канцлером Німеччини спільні проєкти виробництва зброї
13 лютого, 19:46
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
12 лютого, 21:43
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Сценарій із травневими виборами депутат називає «надмірно оптимістичним, але малореалістичним»
Веніславський прокоментував чутки про вибори у травні
7 лютого, 19:57
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
7 лютого, 11:06
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
27 сiчня, 02:29
«Тристоронні переговори між США, Росією та Україною в Абу-Дабі були «позитивними» та «конструктивними»
Переговори України, Росії та США завершилися: перші підсумки
24 сiчня, 15:34

Події в Україні

Західний військовий журналіст назвав українця, який передбачив війну найточніше
Західний військовий журналіст назвав українця, який передбачив війну найточніше
Як будуть вимикати світло 24 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 24 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)
Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)
Реєстр збитків від агресії РФ відкрив нову категорію заяв для українців
Реєстр збитків від агресії РФ відкрив нову категорію заяв для українців
Сили спецоперацій атакували ракетний підрозділ Чорноморського флоту РФ у Криму
Сили спецоперацій атакували ракетний підрозділ Чорноморського флоту РФ у Криму
Дніпро: у школі стався вибух, є травмовані
Дніпро: у школі стався вибух, є травмовані

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua