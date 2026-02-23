Зеленський нагородив воїнів напередодні роковин великої війни (відео)

Зеленський: Відзначив державними нагородами наших воїнів

Президент України Володимир Зеленський напередодні роковин повномасштабної війни нагородив військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Відзначив державними нагородами наших воїнів. Це для нас щоразу не просто церемонія, це не формальність. Україна шанує своїх героїв і живе завдяки своїм героям, завдяки вашим рідним, близьким, нашим воїнам. Завдяки своїм людям, які не здались, не побоялися, які б'ються заради нашої держави, б'ються так, як потрібно, щоб у росіян не вийшло», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Ви і є наш захист – наші воїни, наші герої, наші люди. Я хочу подякувати кожному й кожній, хто зараз на позиціях, хто в бою, хто в обороні України, нашої незалежної держави, в активних діях на захист України і в інтересах України. Я дякую мамам, татам наших людей за те, що наші люди саме такі – сильні, героїчні, людяні. І шануємо пам’ять усіх героїв нашої держави, які віддали за Україну найдорожче – життя своє».

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденами «За мужність» сержанта 93-ї ОМБр Владислава Рожковського та воєнного кореспондента «Радіо Свобода» Мар'яна Кушніра. Державні нагороди присвоєно за героїзм, виявлений під час порятунку людей після російських обстрілів.