Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата

Макрон наголосив, що іранська атака на військову базу є неприйнятною

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель французького військового внаслідок іранської атаки дронами на військову базу поблизу Ербіля в Іраку, пише «Главком».

За словами глави Франції, загинув старший прапорщик Арно Фріон із 7-го батальйону альпійських стрільців. «Його родині та його побратимам я хочу висловити всю підтримку й солідарність нації», – заявив Макрон.

Президент Франції також зазначив, що під час іранської атаки кілька французьких військових отримали поранення.

«Кілька наших військових були поранені. Франція поруч із ними та з їхніми близькими», – сказав він.

Макрон наголосив, що іранська атака на військову базу є неприйнятною.

«Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в межах боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може бути виправданням для таких атак», – додав Макрон.

Раніше повідомлялося, що іранські ударні безпілотники атакували військову базу міжнародної коаліції поблизу аеропорту Ербіля. Унаслідок атаки кілька військових отримали поранення.