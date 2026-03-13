Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
Макрон наголосив, що іранська атака на військову базу є неприйнятною
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель французького військового внаслідок іранської атаки дронами на військову базу поблизу Ербіля в Іраку, пише «Главком».
За словами глави Франції, загинув старший прапорщик Арно Фріон із 7-го батальйону альпійських стрільців. «Його родині та його побратимам я хочу висловити всю підтримку й солідарність нації», – заявив Макрон.
Президент Франції також зазначив, що під час іранської атаки кілька французьких військових отримали поранення.
«Кілька наших військових були поранені. Франція поруч із ними та з їхніми близькими», – сказав він.
Макрон наголосив, що іранська атака на військову базу є неприйнятною.
«Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в межах боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може бути виправданням для таких атак», – додав Макрон.
Раніше повідомлялося, що іранські ударні безпілотники атакували військову базу міжнародної коаліції поблизу аеропорту Ербіля. Унаслідок атаки кілька військових отримали поранення.
