Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
Іранські ударні безпілотники атакували військову базу поблизу аеропорту Ербіля
скриншот з відео

Макрон наголосив, що іранська атака на військову базу є неприйнятною

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про загибель французького військового внаслідок іранської атаки дронами на військову базу поблизу Ербіля в Іраку, пише «Главком».

За словами глави Франції, загинув старший прапорщик Арно Фріон із 7-го батальйону альпійських стрільців. «Його родині та його побратимам я хочу висловити всю підтримку й солідарність нації», – заявив Макрон.

Президент Франції також зазначив, що під час іранської атаки кілька французьких військових отримали поранення.

«Кілька наших військових були поранені. Франція поруч із ними та з їхніми близькими», – сказав він.

Макрон наголосив, що іранська атака на військову базу є неприйнятною.

«Їхня присутність в Іраку здійснюється виключно в межах боротьби з тероризмом. Війна в Ірані не може бути виправданням для таких атак», – додав Макрон.

Раніше повідомлялося, що іранські ударні безпілотники атакували військову базу міжнародної коаліції поблизу аеропорту Ербіля. Унаслідок атаки кілька військових отримали поранення.

Читайте також:

Теги: Франція смерть військові Ірак Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український лідер переконаний, що світ дуже близький до нової масштабної війни
Конфлікт на Близькому Сході може перерости у світову війну – Зеленський
11 березня, 07:22
Президент підписав указ №233/2026
Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові
10 березня, 15:57
Чоловік тримає фотографію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї під час мітингу пам'яті
Американська розвідка сумнівається, що війна призведе до повалення режиму в Ірані – WP
7 березня, 22:06
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
Головком ЗСУ озвучив нову чисельність ворожого контингенту, яку готує Кремль
3 березня, 19:08
Міністр закордонних справ Китаю заявив, що Пекін вкрай занепокоєний ескалацією, яка охопила регіон Перської затоки
Китай зробив нову заяву про війну на Близькому Сході: чому змінилась риторика
2 березня, 14:37
Чотири людини отримали поранення
Іранський БпЛА атакував нафтовий танкер Skylight під прапором Палау
1 березня, 14:32
Ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт
Іран атакував Катар, ОАЕ та Кувейт, чути вибухи в Дубаї та Досі
28 лютого, 12:03
У колонії помер засуджений за листівки проти Путіна
У Росії помер політбранець Доценко, засуджений за листівки «Путіняку на гіляку»
19 лютого, 20:11
Помер Семен Глузман: людина, яка перемогла радянську каральну психіатрію
Помер Семен Глузман: людина, яка перемогла радянську каральну психіатрію
16 лютого, 14:34

Політика

Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки
Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки
Доля Ормузької протоки: Іран зробив заяву в ООН
Доля Ормузької протоки: Іран зробив заяву в ООН
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
Суд у Гаазі почав розслідування злочинів режиму Лукашенка
Суд у Гаазі почав розслідування злочинів режиму Лукашенка
Американський літак-заправник KC-135 розбився над Іраком
Американський літак-заправник KC-135 розбився над Іраком

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua