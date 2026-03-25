Президент призначив нових керівників контррозвідки СБУ
У день Служби безпеки глава держави провів кадрові зміни в спецслужбі
фото: Офіс президента

Очільником Департаменту контррозвідки СБУ став Сергій Гуньковський, а главою Департаменту військової контррозвідки – Віктор Заєць

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Службі безпеки. Глава держави призначив очільників департаментів, повʼязаних із контррозвідкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №269/2026 та №270/2026.

Так, Зеленський призначив Сергія Гуньковського начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки. До цього він обіймав посаду заступника відповідного департаменту. Тим часом начальником Департаменту військової контррозвідки СБУ став Віктор Заєць.

Нагадаємо, 25 березня День Служби безпеки України. Це професійне свято, яке вшановує всіх співробітників і ветеранів СБУ за їхній внесок у забезпечення державної безпеки та захист інтересів. У цей день українці висловлюють вдячність тим, хто працює для захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках. 

Зауважимо, що починаючи з 24 лютого 2022 року бійці СБУ вразили на фронті понад дві тис. танків, понад 4,5 тис. артилерійських систем, більше 700 засобів протиповітряної оборони. За минулий рік Служба Безпеки України провела десятки унікальних спецоперацій.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з професійним святом. 

