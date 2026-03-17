Трамп відхилив спроби відновити переговори з Іраном

Доналшьд Трамп сумнівається, що новий верховний лідер Ірану живий, тому не бачить сенсу у переговорах

Іранські посадовці намагаються відновити дипломатичні канали з Білим домом, звертаючись безпосередньо до спецпосланця президента з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Попри ці спроби, Дональд Трамп розпорядився призупинити будь-які перемовини, заявивши про намір продовжувати військову операцію «Епічна лють» без перерв. Президент США також відмовив близькосхідним союзникам, які пропонували свою допомогу в посередництві щодо ядерної програми та припинення вогню.

Однією з головних причин відмови від діалогу в адміністрації називають невпевненість у тому, чи реально контролює ситуацію новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї. Трамп публічно припустив, що іранський лідер може бути тяжко поранений або навіть мертвий, оскільки той перестав з’являтися на публіці після свого призначення. Президент зауважив, що відсутність будь-яких візуальних підтверджень здоров'я Хаменеї є «незвичною» і породжує сумніви в доцільності контактів із Тегераном на даному етапі.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі категорично спростовує інформацію про спроби зв'язатися з американською стороною. Він назвав повідомлення Білого дому маніпуляцією, спрямованою на введення в оману нафтотрейдерів. За словами Арагчі, будь-яка дипломатія була знищена військовими атаками США, а його останні контакти з Віткоффом відбулися ще до початку масштабної ескалації.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.