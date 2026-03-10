Іран оголосив про перехід до масованих ударів надважкими ракетами

Іран ще хоче наростити інтенсивність запусків та розширити радіус ракетного ураження

Командування Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції офіційно заявило про суттєву ескалацію ракетних обстрілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Бригадний генерал Маджид Мусаві повідомив, що Тегеран змінює тактику і відтепер використовуватиме для атак виключно ракети, оснащені боєголовками вагою понад одну тонну. Окрім збільшення бойової потужності снарядів, іранська сторона планує наростити інтенсивність запусків та розширити радіус їхнього ураження.

Ця заява з’явилася на тлі нової хвилі ракетних пусків, яку Корпус вартових ісламської революції (КВІР) розпочав невдовзі після офіційного призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером країни. За словами іранських військових, зміна характеристик озброєння та частоти ударів є частиною оновленої стратегії реагування на поточне протистояння.

Раніше іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Нагадаємо, радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.