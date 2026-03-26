«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)

Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на кожен напад Росії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не залишить без відповіді жодну російську атаку. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що в умовах ослаблення глобального санкційного тиску Київ змушений застосовувати власні методи впливу на агресора, інформує «Главком».

Глава держави визнав, що міжнародний тиск на Росію поступово зменшується, а в санкційній політиці партнерів спостерігаються тривожні зміни. Проте Україна має альтернативу – власні далекобійні засоби ураження, які стають ефективною відповіддю на терор.

«Глобальний тиск на Росію зменшується. Ми бачимо зміни в санкційній політиці. Однак, на відміну від усіх інших чи багатьох інших у світі, Україна має власні санкції – далекобійні засоби», – зазначив президент.

Зеленський попередив: якщо Україна припинить відповідати на обстріли, Росія просто продовжуватиме війну безкінечно, навіть не розглядаючи можливість паузи чи переговорів.

«Росіяни так внутрішньо розкачали цю війну, що якщо ми не зупинимо Путіна, то буде продовження», –зазначив глава держави.

Президент також заявив, шо Путін розігнав воєнну економіку та радикалізував росіян.

«На сьогодні в Росії є 20–25% молодих людей, які хочуть знищення України і Європи, які хочуть повернутися до радянського впливу, хочуть повернутися до ідеї знищення НАТО. Так просто це не зникне. Тому він буде обирати: розкол у суспільстві або зробити пару кроків і в якусь із балтійських держав, поставити праву ногу або ліву. Він обере друге», – додав глава держави.

«Главком» писав, що Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

Нагадаємо, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.

«Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», – казав він.

Як відомо, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.