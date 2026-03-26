Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)
Володимир Зеленський дав інтерв'ю закордонним медіа
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на кожен напад Росії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не залишить без відповіді жодну російську атаку. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що в умовах ослаблення глобального санкційного тиску Київ змушений застосовувати власні методи впливу на агресора, інформує «Главком».

Глава держави визнав, що міжнародний тиск на Росію поступово зменшується, а в санкційній політиці партнерів спостерігаються тривожні зміни. Проте Україна має альтернативу – власні далекобійні засоби ураження, які стають ефективною відповіддю на терор.

«Глобальний тиск на Росію зменшується. Ми бачимо зміни в санкційній політиці. Однак, на відміну від усіх інших чи багатьох інших у світі, Україна має власні санкції – далекобійні засоби», – зазначив президент.

Зеленський попередив: якщо Україна припинить відповідати на обстріли, Росія просто продовжуватиме війну безкінечно, навіть не розглядаючи можливість паузи чи переговорів.

«Росіяни так внутрішньо розкачали цю війну, що якщо ми не зупинимо Путіна, то буде продовження», –зазначив глава держави.

Президент також заявив, шо Путін розігнав воєнну економіку та радикалізував росіян. 

«На сьогодні в Росії є 20–25% молодих людей, які хочуть знищення України і Європи, які хочуть повернутися до радянського впливу, хочуть повернутися до ідеї знищення НАТО. Так просто це не зникне. Тому він буде обирати: розкол у суспільстві або зробити пару кроків і в якусь із балтійських держав, поставити праву ногу або ліву. Він обере друге», – додав глава держави.

«Главком» писав, що Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

Нагадаємо, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.

«Ми знаємо також, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання, в кожній громаді має бути серйозне ставлення, абсолютно відповідальне ставлення, до захисту відповідних об’єктів», – казав він.

Як відомо, російські війська 23 березня двома авіабомбами знищили греблю на Сіверському Дінці поблизу Райгородка. Наразі запасів води в резервуарах першого та другого підйомів вистачить приблизно на два тижні.

Читайте також:

Теги: росія війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Готові ховати мільйон». Зеленський розкрив реальну ціну захоплення ворогом Донбасу
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
«Росіяни повинні відчувати тиск». Президент заявив про відповідь на кожен удар РФ (відео)
Пентагон може перенаправити зброю для України на Близький Схід – WP
Російський дрон залетів до Румунії: що відомо про наслідки (фото)
«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини
Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua