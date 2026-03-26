«Втрачають страшну кількість людей». Президент спрогнозував, чи почне РФ масову мобілізацію

glavcom.ua
За словами глави держави, щомісяця Росія втрачає до 35 тис. осіб на війні
фото: Офіс президента

Протягом 2026 року Росія планує призвати 409 тис. осіб для війни проти України

Росія не встигає мобілізувати, підписувати контракти та проводити військові навчання майбутнім окупантам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтервʼю Le Monde.

«Історично росіяни програють, стовідсотково. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей – 30-35 тис. людей на місяць», – сказав глава держави.

Український лідер також спрогнозував, чи ухвалить Кремль рішення про початок масштабної мобілізації. «Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші», – пояснив він.

Нагадаємо, росіяни масово намагаються оформити закордонні паспорти та витяг з реєстрів, побоюючись закриття кордонів та початку нової хвилі мобілізації, про яку дедалі частіше говорять у соцмережах. Ситуація загострилася після того, як з'явилася інформації про черговий етап призову вже найближчим часом. Через це у відділеннях міграційної служби в Москві, Санкт-Петербурзі та Новосибірську утворилися величезні черги.

Як повідомлялося, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз зробила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард.

За словами Габбард, Кремль не збирається збавляти оберти на фронті, розраховуючи, що тривала війна вичерпає ресурси України та послабить підтримку з боку західних союзників. Росія використовує бойові дії як інструмент тиску, щоб досягти максимально вигідних для себе умов за столом переговорів.

