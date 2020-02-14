Хто сьогодні може стати президентом України замість Зеленського

Борислав Береза Народний депутат України 8 скликання Верховної Ради

Борислав Береза

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент, як інституція, Україні не потрібен

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Кстати, а вы задумались у кого больше всего шансов возглавить Украину, если сегодня Зеленский уходит в отставку и у нас объявляют новые президентские выборы? Не задумывались? Зря. Это очень важный вопрос. Потому что анализируя сложившуюся ситуацию можно понять, что ни Юля, ни Петя, ни многие другие, шансов не имеют. Тогда кто?

Зеленский творит абсолютную хрень. Его окружение своими тупыми и бездарными действиями закапывают рейтинг Зеленского ударными темпами. Электорат разочаровывается в Зеленском и «слугах» и отваливается в поиске иного политпроекта. Народ не хочет разбираться в сути, а ждет новых красивых обещаний. Происходит электоральная миграция к популистам и предателям. И из-за всего этого растет опасность полного реванша пророссийских элит. Поэтому задумайтесь о том, кто придёт на Банковую после него? А я все больше убеждаюсь, что президент, как институция, Украине не нужен. Пока от президентов больше вреда. К сожалению. Но учитывая низкий уровень политической грамотности украинского избирателя, то и на эталонный парламент надеяться не приходится.

Я все меньше верю в то, что Зеленскому можно донести понимание происходящего. Он сам показывает, что не хочет вникать в суть вещей, если они отличаются от его видения. Окружение Зеленского, за редким исключением, не компетентно и алчно. В парламенте огромное количество профанов, глупцов и мерзавцев. В итоге мы вновь заходим в политический кризис. И выход из него может быть катастрофой для государственности Украины. В массовое поумнение и просвещение избирателей я не верю. Увы. Но мы выкарабкаемся. Должны. Иначе потомки не простят. А вы пока подумайте, кто реально имеет шансы стать президентом в наших условиях и чем это чревато для Украины.

Джерело: блог Борислава Берези

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