Зеленський ліквідував Нацкомісію з регулювання ринків фінпослуг



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Володимир Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг

Головою комісії з ліквідації призначено Тетяну Галабудську

Президент Володимир Зеленський припинив діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави

«На виконання закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» постановляю: припинити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом ліквідації», - йдеться у документі.

У зв'язку з цим визнається таким, що втратив чинність, указ президента України від 23 листопада 2011 №1070 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».

Президент також утворив комісію з ліквідації Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг і визначив її головою керівника апарату Нацкомісії Тетяну Галабудську. Вона має у тримісячний строк поінформувати про результати проведеної роботи.

Кабінету міністрів Зеленський доручив вирішити в установленому порядку питання щодо подальшого використання об’єктів права державної власності, що перебували в управлінні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

12 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає ліквідацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та передачу її повноважень до НБУ та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з законом, скорочується кількість регуляторних та контролюючих органів на ринках небанківських фінансових послуг шляхом розподілу функцій Нацкомфінпослуг між іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Повноваження Нацкомфінпослуг у частині регулювання та нагляду у системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів і управлінні майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю передаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Решту повноважень пропонується передати до Національного банку України.

До слова, 1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням через політичний тиск. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

Члени правління Національного банку України поважають рішення голови Національного банку щодо відставки та розділяють його перестороги щодо систематичного політичного тиску.

У той же день посли країн «Великої сімки» (G7) прокоментували звільнення голови Нацбанку Якова Смолія через декілька годин після офіційного оголошення інформації.

Також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев заявив, що питання відставки Якова Смолія з посади глави Національного банку буде розглядатися на засіданні фракції «Слуги народу».

2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.