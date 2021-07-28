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    Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ

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    Володимир Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ - Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ
    Володимир Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ
    Фото з відкритих джерел

    Глава держави хоче, щоб в армії була ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів

    Президент Володимир Зеленський пояснив кадрові перестановки у Збройних силах України. Глава держави сьогодні змінив начальника Генштабу, командувача Об'єднаними силами та командувача Десантно–штурмових військ. Про це повідомляє Офіс президента.

    Як пояснив Зеленський, зараз необхідно активізувати виконання завдань, які спрямовані на модернізацію української армії та «стовідсоткової підготовки« військових до захисту України в «умовах сучасної війни«.

    «Зараз у світі відбувається стрімка трансформація сил і засобів для ведення війни. Наші військові мають бути готові до максимально ефективного виконання завдань у будь–яких умовах», – сказав він.

    Глава держави також хоче, щоб в армії була ефективна взаємодія між командирами та керівниками всіх рівнів, бо це є «основою для успішного функціонування сфери оборони та сектору безпеки«.

    «Після проведених ротацій та заміни командирів і керівників як в армії, так і в Міноборони очікую системнішої роботи та розуміння кожним бійцем нашої армії перспективи розвитку ЗСУ загалом», – додав президент.

    Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

    Напередодні Зеленський звільнив низку високопосадовців СБУ та пояснив причини.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, а на його місце він призначив Олександра Литвиненка – генерал-майора запасу та директора Національного інституту стратегічних досліджень.

    Згодом Офіс президента прокоментував зміну керівника Служби зовнішньої розвідки.

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    Теги: СБУ ЗСУ РНБО Міноборони військові Володимир Зеленський президент
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    Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ