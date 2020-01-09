Президент України обговорив з президентом Ірану розслідування авіакатастрофи під Тегераном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хасан Рухані запевнив, що українським експертам нададуть доступ до всіх необхідних даних щодо розслідування аварії Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України» поблизу Тегерана

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані.

Глава Української держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Ірану внаслідок катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Тегерані. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Зеленський зазначив, що українська сторона вже розпочала роботу, долучившись до розслідування причин катастрофи.

«Сподіваюся на ваше сприяння у проведенні прозорого, всебічного та об’єктивного розслідування задля якнайшвидшого встановлення обставин цієї трагічної події», – зауважив він.

Іранська сторона запевнила у повній взаємодії для проведення об’єктивного розслідування та встановлення причин трагедії. Хасан Рухані наголосив, що Іран надаватиме групі українських експертів оперативний доступ до всіх необхідних даних.

Нагадаємо, Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Натомість, за інформацією ЗМІ, за попередньою оцінкою західних спецслужб, літак не збивали, а він розбився через технічну несправність.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.