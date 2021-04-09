Зеленський на вихідні їде до Туреччини

ЗМІ повідомляють, що у суботу Зеленський зустрінеться з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 квітня, з робочим візитом відвідає Туреччину. В рамках поїздки планується зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це пише «РБК-Україна» з посиланням на джерело в Офісі президента.

Водночас турецьке агентство «Анадолу» з посиланням на представника адміністрації турецького лідера розповіло, що початок зустрічі Зеленського з Ердоганом планується о 9 годині ранку в рамках українсько-турецької стратегічної ради високого рівня.

Президенти планують обговорити питання оборонного сектору, угоду про вільну торгівлю та питання туризму.

Крім того, як стало відомо раніше, наступного тижня Зеленський планує здійснити робочу поїздку в Париж. Глава держави хоче зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, який бере участь у нормандському форматі переговорів щодо врегулювання на Донбасі.

Нагадаємо, Зеленський вже їздив з робочим візитом у Туреччину у жовтні 2020 року. Тоді також відбувалася зустріч з турецьким президентом та було підписання низки договорів. А в лютому того ж року в Україну приїжджав Ердоган. Тоді сторони домовилися про військову допомогу та постачання українського літака Ан-178.

За підсумками жовтневої зустрічі Офіс президента опублікував заяву Зеленського та його турецького колеги Реджепа Таїпа Ердогана за підсумками зустрічі в Стамбулі. Ердоган тоді заявив, що Туреччина не визнавала та не визнає анексію українського Криму Російською Федерацією.

Також повідомлялося, що Зеленський хоче залучити більше турецьких компаній до «Великого будівництва».

До слова, 15 жовтня Зеленський у Стамбулі мав зустріч з патріархом Варфоломієм.

Минулі вихідні президент разом із дружиною Оленою Зеленською провели із офіційним візитом у Катарі.