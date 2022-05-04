Чого бояться рашисти: Міноборони назвало головні проблеми окупантів

Російські окупанти шоковані як втратами на війні в Україні, так і ставленням до них власного керівництва

Російське військове командування зіткнулося із проблемами призову і мобілізації

Російські окупанти, які воюють на території України, шоковані кількістю власних втрат. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла в інтерв’ю НВ.

За словами Маляр, ця інформація найбільше демотивує рашистських військових. «Ми зробили все, щоб ця інформація була максимально донесена до росіян, і тут наші інформаційні війська працюють добре», – зазначила заступниця Резнікова.

Крім того, пояснила чиновниця військового відомства, російських військових лякає ставлення керівництва до власних солдатів, зокрема, до загиблих на полях війни. «Вони їх не забирають, більш того, ховають цю інформацію від родичів загиблих, щоб не нагнітати паніку і, можливо, не виплачувати матеріальну допомогу», – зазначила Ганна Маляр.

Заступниця міністра оборони запевнила, що, за інформацією джерел МО, Росія зараз має серйозні проблеми як з плановим призовом, так і з прихованою мобілізацією. «Вони навіть половину свого плану не можуть виконати, що люди в Росії та на окупованих територіях масово переховуються і уникають цієї мобілізації», – поінформувала Маляр.

Нагадаємо, що участь солдатів-строковиків у російсько-українській війні була підтверджена батьками загиблих чи зниклих безвісти матросів ракетного крейсера «Москва», знищеного українськими ракетами «Нептун».

Хоча до того і президент РФ Володимир Путін, і тамтешнє міністерство оборони неодноразово заявляли, що військові строкової служби участі у воєнних діях не беруть.

Через кадровий голод окупанти були змушені мобілізувати на війну навіть студентів вищих навчальних закладів, розташованих на окупованій території Луганської області.

Студентів ловили прямо на вулицях та «мобілізували» до так званої армії ЛНР.

Українська ж розвідка на початку травня отримала інформацію про те, що Путін готується оголосити масову мобілізацію в Росії 9 травня.