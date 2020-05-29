В Україні може з'явитися новий вид військової служби



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В Україні може з'явитися новий вид військової служби

У Раду внесли законопроект про створення нового виду військової служби

В Україні планують ввести новий вид військової служби для резервістів. Відповідний документ було внесено до Верховної ради президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Ради.

Так, парламенту пропонують запровадити військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період.

Таким призовникам будуть надані трудові, освітні та соціально-правові гарантії.

Також законопроект передбачає удосконалення порядку здійснення військового обліку призовників та військовозобов'язаних, у тому числі запровадження військового обліку резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень.

Крім того, парламенту пропонують запровадити новий розмір штрафів за порушення військового обовязку призовниками та військовозобов'язаними. У разі ухвалення закону: