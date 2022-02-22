Зеленський провів засідання РНБО і «якнайшвидше готує звернення»

Також Зеленський обговорив із Борисом Джонсоном ситуацію із визнанням РФ «незалежності» «ЛДНР»

Президент Володимир Зеленський закінчив засідання РНБО та провів переговори з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

Зеленський повідомив, що «якнайшвидше готує звернення».

Він також анонсував переговори з президентом Ради ЄС Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Ердоганом.

Ввечері 21 лютого Путін сказав Шольцу та Макрону, що підпише указ про визнання «ДНР» та «ЛНР».

Згодом Путін підписав договори з ватажками бойовиків «ДНР» та «ЛНР» (відео). Також Путін підписав договори з Пушиліним та Пасічником про дружбу та співпрацю з «ЛНР» та «ДНР».

А ще Путін злякався появи в України власної ядерної зброї

Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен». Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

Раніше журналісти помітили важливу деталь на засіданні Ради безпеки РФ. У кадр потрапив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу із годинником на руці, на якому можна розгледіти час – 12:47. Саме засідання начебто відбувалося наживо набагато пізніше.