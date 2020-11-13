Зеленський втратив довіру народу, тому нехай краще мовчить – Лукашенко

У жовтні 2019 року в Житомирі Олександр Лукашенко та Володимир Зеленський мали досить теплу зустріч

Пресслужба Лукашенка у своєму повідомленні назвала Зеленського «українським артистом»

Президент України Володимир Зеленський втратив довіру народу до себе. Таку думку висловив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

«Володі Зеленському треба зараз побоюватися, щоб його не назвав хтось просто Зеленським, а не президентом. По-моєму, все до того йде. З 70% з гаком він обвалився недавно до 22-28-30%. Треба примудритися, щоб за півтора-два роки обвалити довіру до себе з боку народу. Тому грубо скажу: чия б корова мукала, а Зеленського – мовчала», - заявив Лукашенко в інтерв'ю ЗМІ, яке оприлюднила його пресслужба.

Між іншим, на запис інтерв’ю з білоруським диктатором було запрошено журналістів телеканалу глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука «112 Україна». Зокрема представник ЗМІ Медведчука під час питання заявив, що Зеленський вирішив не називати Лукашенка «президентом». Зазначимо, що насправді Зеленський про це ніколи не заявляв публічно - це робив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Пресслужба Лукашенка ж у своєму повідомленні назвала Зеленського «українським артистом».

Відповідаючи на інше питання, Лукашенко знову заговорив про Україну: «Я часто Путіну кажу, що чудово розумію тебе. Втратити Білорусь – це значить, немає України, а під Смоленськом ще ракети малої дальності будуть виставлені ... Навіть Україна здригнеться від такого плану!».

Зазначимо, що «112 Україна» - єдине ЗМІ з України, яке брало участь в інтерв'ю Лукашенко. Інших українських журналістів до Білорусі або не пускають, або висилають звідти.

Нагадаємо, що лідерка опозиції в Білорусі Світлана Тихановська оголосила амністію за захоплення білоруського диктатора Олександра Лукашенка і його пособників.

20 грудня в Білорусі має пройти «наймасовіший марш» - на цю дату лідерка опозиції анонсувала заяву «Народного обвинувачення».

Також Тихановська заявила, що білоруси не відмовляться від боротьби з режимом Олександра Лукашенка, але протест може набути іншої форми.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

12 листопада у Мінську помер прихильник опозиції, 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали біля його будинку. Побитого чоловіка із тяжкими травмами доправили до лікарні, однак лікарі не змогли його врятувати.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.