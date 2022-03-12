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    Зеленський звернувся до італійців

    Зеленський звернувся до італійців
    скріншот з відео

    Українці проживають страшну війну, яку Європа не бачила з часів Другої світової

    Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян Італії. Він подякував їм за те, що виходять на площі й підтримують Україну.

    Зеленський зазначив, що українці проживають страшну війну. Європа такої не бачила з часів Другої світової. Українці хочуть всього найкращого та найсвітлішого для своїх дітей, родин. Однак зараз наша держава позбавлена найщасливіших миттєвостей.

    Він зауважив, що кожного є фотографії рідних – вдома чи не телефоні, – щоб можна було подивитись, коли серце цього просить.

    «Ми не усвідомлюємо, але знаємо, що ці фотографії – не останні. Адже віримо, що побачимо ще, як житимуть ті, хто нам найдорожчі. Кожна людина з мільйонів живе надією на справді мирне життя, нові фотографії, спогади, миттєвості щастя, яких зараз позбавлена Україна», – наголосив Зеленський.

    11 березня Зеленський виступив з відеозверненням до Сейму Польщі. Він заявив, зокрема, що Україна бореться, щоб для інших країн не настав «злий час».

    Згодом стало відомо, що Польща збільшує чисельність армії майже втричі.

    Нагадаємо, що Італія заблокувала мегаяхту ще одного російського олігарха. Фінансова поліція Італії «заморозила» яхту олігарха Мельниченка вартістю 530 млн євро.

    Також ми повідомляли, що Італія планує розміщувати українських біженців у будинках, конфіскованих у мафії. Для довгострокового розміщення людей було визначено 283 об'єкти нерухомості, конфіскованих у злочинної організації. Біженцям буде надано доступ до медичного обслуговування, діти навчатимуться в школах, а дорослі отримають дозвіл на роботу.

    Рааніше Італія арештувала вілли Соловйова та Усманова.

    Теги: війна Європа Друга світова війна Італія українці держава Володимир Зеленський Україна президент
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    Зеленський звернувся до італійців