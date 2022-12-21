Світовий банк схвалив додатковий пакет допомоги Україні

Новим пакетом допомоги Світовий банк підтримає систему охорони здоров’я України

Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансування на загальну суму $610 млн для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні в Україні. Про це повідомила пресслужба Світового банку.

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«Групою Світового банку оголошено про новий пакет фінансування, який включає проєкти, спрямовані на зміцнення зусиль з надання допомоги та відновлення України в умовах війни», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про те, що про додаткове фінансування на основні державні послуги. Відтак, $500 млн будуть скеровані на реалізацію проєкту PEACE для виплат допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати державним службовцям та комунальних платежів.

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Ця сума підтримана гарантіями Великої Британії.

Також новим пакетом Світовий банк підтримає систему охорони здоров’я України, допоможе відновити та покращити доступ до медичних послуг, вирішити нові нагальні потреби, що виникли через війну.

Початкове фінансування даного проєкту включає кредит МБРР у розмірі €100 млн, який забезпечений гарантією Уряду Іспанії, та грант Глобального фонду з фінансування програм для жінок, дітей та підлітків (GFF) у розмірі $10 млн.

Очікується, що загальний обсяг фінансування проєкту зросте до рівня $500 млн, починаючи з гранту у $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

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Нагадаємо, 20 грудня до Державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі $2 млрд з Цільового фонду Світового банку.