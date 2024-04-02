Зеленський підписав закон про скасування статусу обмежено придатних

Усі чоловіки, яких було визнано обмежено придатними, повинні будуть пройти повторний медичний огляд

Закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Про це йдеться у картці законопроєкту.

Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

Зеленський підписав закон, який забезпечує права військовослужбовців скріншот

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк, парламентський комітет значно доопрацював законопроєкт:

підтримана можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, без необхідності через чотири місяці особисто проходити військово-лікарську комісію.

встановлено на рівні закону грошової виплати в розмірі 15 млн грн родині захисника в разі його загибелі.

Крім того, до другого читання вилучені всі норми про заборону військовим поширювати в медіа та мережі інтернет.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 10313 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист». Цей закон забезпечує права військовослужбовців на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, права поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, визначення втрати працездатності.

Як повідомлялося, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому законопроєкт №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.