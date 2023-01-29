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У Хорватії завершено розслідування щодо зникнення яхти російського олігарха, є затримані

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Хорватії завершено розслідування щодо зникнення яхти російського олігарха, є затримані
Судно Irina VU – це спортивна 35-метрова яхта, на якій можна розмістити десятеро гостей
фото з відкритих джерел

Кримінальні провадження відкриті щодо чотирьох громадян Хорватії

У Хорватії співробітники поліцейських управлінь Шибеник-Кнін і Спліт-Далмація у співпраці з Управлінням кримінальної поліції завершили кримінальне розслідування у справі про зникнення яхти Irina VU російського підсанкційного олігарха Алішера Усманова. Про це  заявив речник управління поліції Шибеник-Кнін Шиме Павич у коментарі хорватському каналу HRT.

За його словами, слідство встановило наявність обґрунтованої підозри щодо чотирьох громадян Хорватії в порушенні ними закону про міжнародні обмеження. Прокуратура Шибеника відкрила щодо них кримінальні провадження.

«У ході кримінального розслідування було встановлено, що 58-річний чоловік, який є першим підозрюваним як капітан, влаштував трьох інших людей у віці від 34 до 50 років разом з двома іншими як пасажирів на судно Irina VU. Вони вийшли в міжнародні води в жовтні 2022 року. Капітан був повідомлений про міжнародний захід із обмеження активів», – зазначив Павич.

Під час допиту затримані заявили, що не знали про затримання яхти, а також стверджували, що на судні не було жодної пломби, яку ставлять, коли його опечатують.

Нагадаємо, в січні стало відомо, що 35-метрова яхта Irina VU вартістю близько п’яти мільйонів євро відпливла з порту Бетіна ще 6 жовтня 2022 року, а через три дні – прибула до турецького порту Дідім, де стала на якір. Це останнє відоме місцеперебування яхти.

Натомість до Бетіни заплила майже ідентична яхта, яка, за словами джерел ЗМІ, мала вдавати перед громадськістю та офіційними структурами, що Irina VU все ще перебуває в хорватському порту.

Яхту Irina VU пов’язують із родиною російського металургійного магната Алішера Усманова. Ймовірно, вона формально зареєстрована на його дружину.

У зв’язку зі зникненням судна в Хорватії відсторонили кількох посадовців – керівника департаменту безпеки навігації міністерства та ще двох місцевих посадовців, які, як стверджують, діяли ненавмисне.

До слова, в Україні арештовано майно російського олігарха Усманова на суму майже 2 млрд грн. Служба безпеки України спільно з детективами БЕБ встановила місцезнаходження підпільних складів РФ, де зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди. Знайдена партія залізної руди належить компанії російського олігарха, який входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. 

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Теги: олігархи санкції росія війна

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