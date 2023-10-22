Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну (фото)

Військовослужбовиці тестували комплекти білизни протягом 2023 року у два етапи

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black

Міністерство оборони поставило на забезпечення жіночу білизну в ЗСУ. Перед тим вона пройшла всі необхідні випробування. Про це повідомляє відомсто у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

Міністерство оборони поставило на забезпечення жіночу білизну в ЗСУ фото: Facebook/Міноборони

Як повідомляє Міноборони, жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;

Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;

Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black фото: Facebook/Міноборони

Зазначимо, чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тис. осіб – зараз службу проходить майже 43 тис. військовослужбовиць.