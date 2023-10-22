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Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну (фото)
Військовослужбовиці тестували комплекти білизни протягом 2023 року у два етапи
фото: Facebook/Міноборони

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black

Міністерство оборони поставило на забезпечення жіночу білизну в ЗСУ. Перед тим вона пройшла всі необхідні випробування. Про це повідомляє відомсто у Facebook.

Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

Міністерство оборони поставило на забезпечення жіночу білизну в ЗСУ
Міністерство оборони поставило на забезпечення жіночу білизну в ЗСУ
фото: Facebook/Міноборони

Як повідомляє Міноборони, жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

  • Якісні матеріали (у складі бавовна та еластан), які добре «вентилюються» та відводять вологу;
  • Зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;
  • Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів – від XS до XL;
  • Універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black
Комплекти жіночої білизни виготовляються у трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black
фото: Facebook/Міноборони

Зазначимо, чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40 відсотків, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тис. осіб – зараз службу проходить майже 43 тис. військовослужбовиць.

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Теги: ЗСУ жінка Міноборони білизна

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