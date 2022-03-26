Міноборони Великої Британії показало карту вторгнення окупантів станом на сьогодні

Міноборони Великої Британії показало карту вторгнення окупантів станом на сьогодніграфіка
На мапі видно, які території тимчасово намагаються контролювати рашисти
Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 26 березня.
Відповідну мапу 26 березня оприлюднило британське Міністерство оборони у Тwitter.
«Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 26 березня 2022 року», – йдеться в підписі до карти.
The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 26, 2022
The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/KYWSNt2Nqa
#StandWithUkraine pic.twitter.com/JxBG1hy6jU
Нагадаємо, окупанти ще раз вдарили ракетами по Львову.
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