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    Події в Україні

    Міноборони Великої Британії показало карту вторгнення окупантів станом на сьогодні

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    Ситуація очима розвідки Великої Британії - Міноборони Великої Британії показало карту вторгнення окупантів станом на сьогодні
    Ситуація очима розвідки Великої Британії
    фото: Ministry of Defence

    На мапі видно, які території тимчасово намагаються контролювати рашисти

    Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 26 березня.

    Відповідну мапу 26 березня оприлюднило британське Міністерство оборони у Тwitter.

    «Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 26 березня 2022 року», – йдеться в підписі до карти.

    Нагадаємо, окупанти ще раз вдарили ракетами по Львову.

    Також Подоляк розповів про два скандальні процеси в Росії, які можуть знести Путіна.

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    Теги: росія окупанти Міноборони війна Велика Британія Україна окупація #stoprussia
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    Міноборони Великої Британії показало карту вторгнення окупантів станом на сьогодні