Міноборони Великої Британії показало карту вторгнення окупантів станом на сьогодні

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 26 березня.

Відповідну мапу 26 березня оприлюднило британське Міністерство оборони у Тwitter.

«Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну. На мапі нижче наведено останню інформацію про ситуацію в Україні оборонної розвідки – 26 березня 2022 року», – йдеться в підписі до карти.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/KYWSNt2Nqa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/JxBG1hy6jU