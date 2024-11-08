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Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року
Ситуація на фронті станом на 8 листопада
фото з відкритих джерел

Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою

Російські загарбники протягом минулої доби завдали по території України 55 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 87 КАБ, до того ж завдали 687 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад три тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших захисників.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 1
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом, протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Курахівському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Покровському та Лиманському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Інтенсивно ворог атакує біля Курахового та Покровська.

На Харківському напрямку

Ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Ворог зосередив основні наступальні зусилля поблизу Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової, де атакував 12 разів, одна атака триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки. Всі атаки успішно відбиті нашими оборонцями. 

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Наші оборонці відбили шість штурмів поблизу Ступочок та Білої Гори. Ще одна атака триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Росіяни чотири рази атакували сили оборони біля Торецька. Ще дві атаки тривають. 

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Агресор 23 рази атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру Селидового. Наші захисники відбили всі штурмові дії окупаційних військ. За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 357 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта, також було пошкоджено чотири артсистеми та ворожий танк.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Ворог 50 разів атакував наші позиції поблизу Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки. Також противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Курахово, Дальнє та Антонівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили п’ять наступальних дій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів. Противник активно застосовував авіацію по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Новодарівка та Велика Новосілка. 

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Від початку минулої доби відбулось три атаки противника, які наші оборонці успішно відбили.

Карта бойових дій в Україні станом на 8 листопада 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

За минулу добу Генштаб відзначає воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 126-ої окремої бригади територіальної оборони, 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 38-ої окремої бригади морської піхоти, 14-ої бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 989-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог

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