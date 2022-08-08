РФ заздалегідь скуповувала критично важливі компоненти для зброї – Reuters 

Країна-терористка роками готувалася до війни з Україною і обходила західні санкції

У російській зброї, знайденій в Україні, виявлено понад 450 компонентів іноземного виробництва. Це свідчить про те, що Москва придбала критично важливі технології у компаній з США, Європи та Азії до повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

Із початку військового вторгнення Росії українські військові захопили або повернули з поля бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю. При розбиранні 27 одиниць цієї зброї і військових систем, від крилатих ракет до систем протиповітряної оборони, було виявлено, що вони складаються переважно із західних компонентів.

Приблизно дві третини компонентів були вироблені американськими компаніями Analog Devices і Texas Instruments. Інші компоненти були вироблені компаніями з Японії, Південної Кореї, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

Хоча багато іноземних компонентів є в повсякденних побутових товарах, таких як мікрохвильові печі, які не підлягають експортному контролю, проте посилення експортних обмежень і контроль за їх дотриманням може ускладнити для Росії поповнення арсеналу зброї, такого як крилаті ракети.

Так, російська крилата ракета 9М727 містила 31 іноземний компонент. Ці компоненти були виготовлені такими компаніями, як американські Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc, а також Cypress Semiconductor, яка наразі належить німецькій компанії Infineon AG. При цьому російська крилата ракета Х-101, яка використовувалася для ударів по українських містах, включно з Києвом, також мала 31 іноземний компонент із деталями, виробленими компаніями, включно з американською корпорацією Intel і компанією Xilinx, що належить AMD.

У компаніях заявили, що вони дотримуються торгових санкцій і припинили продаж компонентів в Росію.

Частина іноземних компонентів коштує всього кілька доларів, і російські компанії могли б придбати їх до початку вторгнення в Україну через Інтернет через вітчизняних або міжнародних дистриб'юторів, оскільки вони можуть бути використані в невійськових цілях. Однак понад 80 мікросхем західного виробництва перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року, що означає, що для їх поставки в Росію потрібна була б ліцензія.

Результати розслідування показують, що російські військові як і раніше залежать від іноземних мікросхем для всього: від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів дальньої дії, і що західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій, особливо після вторгнення президента Володимира Путіна в Крим в 2014 році.

Нагадаємо, перед тим, як розв’язати війну проти України, Росія роками докладала прихованих зусиль, щоби не дати українській стороні закупати снаряди для артилерії у інших країнах.