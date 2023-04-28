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Переїхали до нового будинку заради безпеки: подробиці загибелі мами та дитини в Дніпрі

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Переїхали до нового будинку заради безпеки: подробиці загибелі мами та дитини в Дніпрі
У мережі показали фото загиблих в Дніпрі мами та доньки
фото надала родичка загиблої

Унаслідок російськоого ракетного удару загинули дочка та онучка дніпровської вчительки

28 квітня Росія підступно обстріляла Дніпро. Російська ракета забрала життя 31-річної жінки та її 2-річної доньки. З’ясувалося, що в момент атаки у будинку перебували п’ятеро людей. Про це «Суспільному» розповів родич загиблих Сергій.

Батько сімейства вижив, а ще двоє членів родини потрапили з тяжкими травмами у реанімацію. За словами чоловіка, загиблих звали Вікторія та Ольга. До приватного будинку сім’я вирішила переїхати заради безпеки, але російська ракета не залишила їм шансів.

Переїхали до нового будинку заради безпеки: подробиці загибелі мами та дитини в Дніпрі фото 1
Переїхали до нового будинку заради безпеки: подробиці загибелі мами та дитини в Дніпрі фото 2
Наслідки російського удару по будинку в Дніпрі
Наслідки російського удару по будинку в Дніпрі
фото з відкритих джерел

«Зателефонувала медсестра. Сказали: у ваш дім приліт. Тоді брат сказав, що Вікуся та Оля загинули. Каже, приїжджай швидко. Я сів на таксі і приїхав... У хаті було п’ятеро людей. Брат із дружиною, на цьому ліжку спали. У самій постраждалій (кімнаті) – дочка з онукою. А зять – в іншій кімнаті, уцілів, його стіна захистила», – розповів Сергій.

У своєму телерамі міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що постраждала в будинку сім'я – це родина дніпровської вчительки: загинули її донька та внучка. Сама жінка з опіками 40% тіла в лікарні. Її чоловік також шпиталізований.

Зліва — Тетяна, справа — загибла від ракетного удару дніпрянка Ольга
Зліва — Тетяна, справа — загибла від ракетного удару дніпрянка Ольга
фото надала родичка загиблої

Родичі розповіли, що загибла все життя прожила в Дніпрі, а після початку повномасштабного вторгнення сім'я нікуди не виїжджала з міста. Жінка перебувала в декреті та виховувала донечку. Уламки ракети влучили саме в кімнату, де спали Ольга з Веронікою. Вона повністю зруйнована. Родичі (двоюрідна тітка Тетяна) відкрили збір коштів для допомоги родині.

Унаслідок удару по Дніпру загинуло дві людини. Поранені четверо людей. 

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: обстріл Дніпро росія

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