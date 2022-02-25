ЗСУ знищили диверсантів на Оболоні (відео 18+)

Військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу

Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео зі знищеними російськими окупантами на столичній Оболоні.

Зазначається, що військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

Увага, відео 18+

Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.