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    ЗСУ знищили диверсантів на Оболоні (відео 18+)

    Росіян на Оболоні знешкоджено - ЗСУ знищили диверсантів на Оболоні (відео 18+)
    Росіян на Оболоні знешкоджено
    скріншот з відео

    Військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу

    Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео зі знищеними російськими окупантами на столичній Оболоні.

    Зазначається, що військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу.

    Увага, відео 18+

    Нагадаємо, російські окупанти у Києві на Оболоні танком переїхали автомобіль з людьми (18+).

    На підступах до Києва знищено ворожі підрозділи, але для перемоги наші військові знищили мости в Ірпені, Гостомелі і Демидові.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: Київ ЗСУ обстріл військові
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    ЗСУ знищили диверсантів на Оболоні (відео 18+)