З'явилися перші знімки розмноження коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На опублікованих знімках зображена клітина, заражена коронавірусом 2019-nCoV

Вчені встановили, що кожна інфікована клітина може виробляти тисячі носіїв нових вірусних частинок

Ученим з університету Гонконгу вдалося сфотографувати розмноження нового коронавірусу. Про це у п'ятницю, 31 січня.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

На опублікованих знімках зображена клітина, заражена коронавірусом 2019-nCoV.

За даними фахівців, кожна інфікована вірусом клітина може виробляти тисячі носіїв нових вірусних частинок.

Як заявив Джон Ніколс - один із дослідників, що займалися вивченням вірусу, - університет готовий надати результати роботи іншим ученим, у яких немає доступу до штамів вірусу.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq — Bloomberg (@business) January 31, 2020

Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».