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    З'явилися перші знімки розмноження коронавірусу

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    На опублікованих знімках зображена клітина, заражена коронавірусом 2019-nCoV - З'явилися перші знімки розмноження коронавірусу
    На опублікованих знімках зображена клітина, заражена коронавірусом 2019-nCoV

    Вчені встановили, що кожна інфікована клітина може виробляти тисячі носіїв нових вірусних частинок

    Ученим з університету Гонконгу вдалося сфотографувати розмноження нового коронавірусу. Про це у п'ятницю, 31 січня.

    Про це повідомило агентство Bloomberg.

    На опублікованих знімках зображена клітина, заражена коронавірусом 2019-nCoV.

    За даними фахівців, кожна інфікована вірусом клітина може виробляти тисячі носіїв нових вірусних частинок.

    Як заявив Джон Ніколс - один із дослідників, що займалися вивченням вірусу, - університет готовий надати результати роботи іншим ученим, у яких немає доступу до штамів вірусу.

    Додамо, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) закликала всі країни світу готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався в китайському місті Ухань.

    У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, і закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії поширенню вірусу. Зокрема, в ВООЗ просять забезпечити швидку та відкриту передачу всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі держави, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення і запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

    Напередодні повідомлялося, що Росія закриває кордон із Китаєм через смертельний коронавірус.

    28 січня влада в РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Китаєм у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

    А 29 січня у Москві РПЦ влаштувала китайцям молебень за «порятунок від коронавірусу».

     Читайте також: В Україні епідемія. Боїмося коронавірусу, а вмираємо від грипу
    епідемія вірус ВООЗ
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