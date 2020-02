З'явилися перші знімки розмноження коронавірусу

Вчені встановили, що кожна інфікована клітина може виробляти тисячі носіїв нових вірусних частинок

Ученим з університету Гонконгу вдалося сфотографувати розмноження нового коронавірусу. Про це у п'ятницю, 31 січня.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

На опублікованих знімках зображена клітина, заражена коронавірусом 2019-nCoV.

За даними фахівців, кожна інфікована вірусом клітина може виробляти тисячі носіїв нових вірусних частинок.

Як заявив Джон Ніколс - один із дослідників, що займалися вивченням вірусу, - університет готовий надати результати роботи іншим ученим, у яких немає доступу до штамів вірусу.

Here are the first images of how the coronavirus replicates in cells https://t.co/HVQKNIMFbq