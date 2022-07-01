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    Новини

    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)

    Окупанти атакували ракетами Білгород-Дністровський район - Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    Окупанти атакували ракетами Білгород-Дністровський район
    фото: ДСНС

    Загинуло 18 людей

    Унаслідок удару по Білгород-Дністровському районі Одещини вже загинули 18 осіб, серед них одна дитина. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «Станом на 08:15 під час розбору завалів дев’ятиповерхового житлового будинку в смт Сергіївка додатково вилучено тіла двох осіб. Всього внаслідок удару загинуло 16 осіб та постраждало 30 осіб (з них три дитини)», – йдеться в повідомленні.

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    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Внаслідок удару по території бази відпочинку у смт Сергіївка загинуло дві особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа. Рятувальні роботи тривають.

    Додамо, що смт Сергіївка розташоване прямо на узбережжі Чорного моря.

    Нагадаємо, сьогодні вночі в Одеській області ворожі ракети влучили в багатоповерховий житловий будинок та базу відпочинку. Станом на 06:00 загинуло 17 осіб та постраждало 30 осіб.

    Внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

    Окрім того сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло три особи (з них одна дитина) та постраждала одна особа.

    Відомо, що удар здійснено трьома ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря.

    Згодом стало відомо, що третя ворожа ракета влучила у ще одну базу відпочинку. Проте, деталей поки немає.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    Атака на Одещину: кількість загиблих збільшилась (фото, відео)