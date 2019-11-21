Аварійна посадка літака: в Одесі аеропорт призупинив виконувати польоти



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В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула Фото: Думская

Аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00 за місцевим часом

В одеському аеропорту увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines надламав стійку переднього шасі під час посадки. Ніхто не постраждав.

Про це повідомили на сторінці аеропорту у Facebook.

Як повідомляв «Главком», літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

З літака евакуювали 136 пасажирів, через інцидент аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00 22 листопада.

«Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі. Усіх 136 пасажирів було евакуйовано. Вони знаходяться в залі Терміналу. У зв'язку з цим аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00 за місцевим часом», — йдеться у повідомленні.

Літак досі перебуває на злітно-посадкові смузі, яка тепер заблокована. За даними спеціалістів летовища, сама смуга не пошкоджена.

По даному випадку комісія проводить розслідування.