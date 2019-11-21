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    Аварійна посадка літака: в Одесі аеропорт призупинив виконувати польоти

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    В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула - Аварійна посадка літака: в Одесі аеропорт призупинив виконувати польоти
    В Одесі здійснив аварійну посадку літак зі Стамбула
    Фото: Думская

    Аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00 за місцевим часом

    В одеському аеропорту увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines надламав стійку переднього шасі під час посадки. Ніхто не постраждав.

    Про це повідомили на сторінці аеропорту у Facebook.

    Як повідомляв «Главком», літак Boeing-738 авіакомпанії Turkish Airlines здійснив аварійну посадку в одеському аеропорту.

    З літака евакуювали 136 пасажирів, через інцидент аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00 22 листопада.

    «Сьогодні, 21 листопада, о 20:55 рейс TK465 авіакомпанії Turkish Airlines, котрий прямував зі Стамбула до Одеси в умовах потужного бокового вітру під час дотику до ЗПС підломив передню стійку шасі. Усіх 136 пасажирів було евакуйовано. Вони знаходяться в залі Терміналу. У зв'язку з цим аеропорт «Одеса» призупинив виконання польотів до 01:00 за місцевим часом», — йдеться у повідомленні.

    Літак досі перебуває на злітно-посадкові смузі, яка тепер заблокована. За даними спеціалістів летовища, сама смуга не пошкоджена.

    По даному випадку комісія проводить розслідування.

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