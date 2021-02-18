Баскетбольний клуб «Одеса» виставили на вулицю

Спорткомплекс «Краян» розірвав договір оренди зі спортсменами

Компанія «Ві-тал», якій належить спорткомплекс «Краян» у Високому провулку, розірвала договір оренди з баскетбольним клубом «Одеса», зобов'язавши останній звільнити приміщення.

Про це йдеться в листі президента команди Сергія Тимусяка до Федерації баскетболу України, пише Думська.

Як наголошується в документі, в січні клуб вів переговори з власником спорткомплексу щодо поліпшення умов ігрового залу і приведення його у відповідність до вимог регламенту ФБУ щодо опалення. «Одеса» запропонувала зробити це за свої гроші, але зарахувати витрати як орендну плату, однак підприємці відмовили і запропонували баскетболістам викупити зал.

Клуб прийняв до відома висунуті умови, знайшов спонсорів, але не зміг домовитися з «Ві-тал» про ціну. Нарешті вчора, 17 лютого, компанія направила спортсменам повідомлення про припинення дії договору та звільнення орендованого приміщення.

«У зв'язку з цим інформуємо вас, що команди клубу («Одеса» і «Динамо-Одеса») виявилися в ситуації, коли не можуть приймати домашні ігри згідно з календарем ФБУ», – пише Сергій Тимусяк.

За його словами, клуб звернувся по допомогу до фізкультурно-спортивного товариства «Динамо», яке дало згоду на використання свого спортивного комплексу в Мукачівському провулку.

«Наразі вживаються всі необхідні технічні заходи для приведення баскетбольного залу у відповідність до вимог регламенту Федерації», – зазначає президент «Одеси».

Він додав, що домашні гри обидві команди зможуть проводити не раніше початку березня 2021 року, причому з обмеженою кількістю глядачів.

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