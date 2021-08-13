На Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз (відео)

Туристи викопали басейн на узбережжі моря і залізли в нього

Медузи в Азовському морі зіпсували відпочинок десяткам тисяч туристів. У зв'язку з цим туристам доводиться викручуватися і винаходити нові способи боротьби з медузами.

В Youtube опублікований відеоролик, знятий на Арабатській Стрілці. Відпочивальники, щоб хоч якось зануритися в морську воду без ризику бути ужаленими, викопали басейн на узбережжі і залізли в нього.

Розмірів цього рукотворного басейну якраз вистачило для всієї родини. При цьому вони відзначають, що в море зайти просто неможливо, оскільки кількість медуз просто позамежна.

Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.

А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.

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