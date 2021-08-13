На Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз (відео)
Туристи викопали басейн на узбережжі моря і залізли в нього
Медузи в Азовському морі зіпсували відпочинок десяткам тисяч туристів. У зв'язку з цим туристам доводиться викручуватися і винаходити нові способи боротьби з медузами.
В Youtube опублікований відеоролик, знятий на Арабатській Стрілці. Відпочивальники, щоб хоч якось зануритися в морську воду без ризику бути ужаленими, викопали басейн на узбережжі і залізли в нього.
Розмірів цього рукотворного басейну якраз вистачило для всієї родини. При цьому вони відзначають, що в море зайти просто неможливо, оскільки кількість медуз просто позамежна.
Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.
Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.
А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.