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    На Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз (відео)

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    У курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами - На Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз (відео)
    У курортній Кирилівці медуз вивозять тоннами
    Фото з відкритих джерел

    Туристи викопали басейн на узбережжі моря і залізли в нього

    Медузи в Азовському морі зіпсували відпочинок десяткам тисяч туристів. У зв'язку з цим туристам доводиться викручуватися і винаходити нові способи боротьби з медузами.

    В Youtube опублікований відеоролик, знятий на Арабатській Стрілці. Відпочивальники, щоб хоч якось зануритися в морську воду без ризику бути ужаленими, викопали басейн на узбережжі і залізли в нього.

    Розмірів цього рукотворного басейну якраз вистачило для всієї родини. При цьому вони відзначають, що в море зайти просто неможливо, оскільки кількість медуз просто позамежна.

    Додамо, що нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

    Нагадаємо, у Генічеську люди бояться купатися в морі через нашестя медуз.

    А на популярному в українців курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, неможливо купатися в Азовському морі через нашестя медуз. Про це розповів відпочивальник на курорті Євген Гуртовенко.

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    Теги: вода відпочинок Херсонщина море басейн
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    На Херсонщині туристи винайшли оригінальний спосіб порятунку від медуз (відео)