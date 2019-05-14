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    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я

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    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я

    Одеським школярам розповідають про важливість імунізації і профілактики інфекційних захворювань

    Протягом квітня 2019 року в закладах дошкільної, загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Одеси відбулися заходи в рамках реалізації ініціативи «Громада, дружня до дітей і молоді».

    Так, були проведені батьківські збори з питань імунопрофілактики інфекційних захворювань, тематичні класні години, інформаційно-просвітницькі заходи з питань профілактики ВІЛ, вірусного гепатиту, інфекцій, що передаються статевим шляхом.

    До проведення заходів були залучені медичні працівники дитячих міських поліклінік, які звернули увагу батьків на те, що профілактичні щеплення - це єдиний надійний засіб профілактики інфекційних захворювань.

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    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я
    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я
    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я
    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я
    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я
    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я
    В одеських школах проводять інформаційні заходи щодо збереження та зміцнення здоров'я

    Під час зустрічей обговорювалися теми: «Здоров'я. Імунітет. Щеплення» , «Вакцинопрофілактика - запорука здоров'я кожної дитини », « Роль щеплення в житті дитини », « Попередити, захистити, прищепити », «Профілактика керованих інфекцій ».

    З квітня 2019 року в закладах загальної середньої освіти для учнів 1-11-х класів запроваджено проведення щоденної 10-хвилинної гімнастики для очей, спрямованої на збереження і поліпшення зору у дітей.

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