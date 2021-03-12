Дитина впала в колодязь. Відповідати буде мати

Встановлено, що дівчинка впала в колодязь стрибнувши на кришку, якою той був накритий.

Семирічна дівчинка у дворі свого будинку впала в колодязь

В Одесі на матір дівчинки, яка впала вчора в колодязь, склали адміністративний протокол. Травм у дитини не виявили.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Одеської області.

Нагадаємо, що вчора, 11 березня, в Болградському районі Одеської області семирічна дівчинка у дворі свого будинку впала в колодязь, після чого її дістали і госпіталізували в центральну районну лікарню. За інформацією лікарів, після повного обстеження травм у дівчинки не виявили, дитина відбулася переохолодженням і зараз знаходиться під наглядом.

У поліції зазначають, що сім'я дівчинки благополучна. Встановлено, що в колодязь вона впала, стрибнувши на кришку, якою той був накритий.

Відносно матері дитини складено протокол за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, департамент кіберполіції за останні місяці затримав двох кураторів так званих «груп смерті». Ними виявилися дівчата-підлітки, зараз вони перебувають на примусовому лікуванні.