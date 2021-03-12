Вінничанку, що вбила власну дитину, відправлено на примусове лікування

До обвинуваченої особи будуть застосовані примусові заходи медичного характеру

Звинувачена у вбивстві мешканка Теплицького району страждала на психічні розлади

Визнано неосудною мешканку Вінницької області, що звинувачувалась у вбивстві власної дитини. Як повідомляється на сайті Вінницької обласної прокуратури, Теплицьким районним судом ухвалено рішення про застосування примусових заходів медичного характеру до мешканки с. Соболівка, яка обвинувачувалася в умисному вбивстві дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Установлено, що жінка, перебуваючи за місцем свого проживання в Теплицькому районі Вінниччини, нанесла малолітньому сину тілесні ушкодження по голові, від чого дитина померла.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачена страждає на хронічне психічне захворювання та перебуває в стані неосудності. Такий висновок надано експертом за результатами проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи.

З огляду на це, ювенальним прокурором у кримінальному провадженні до суду надіслано клопотання про застосування до особи примусових заходів медичного характеру.

Теплицьким районним судом Вінницької області клопотання слідчого, погоджене прокурором, задоволено та до обвинуваченої особи застосовано примусові заходи медичного характеру у виді примусового лікування в психіатричній лікарні із суворим режимом нагляду.

Раніше стало відомо, що лікарі визнали неосудною киянку, яка втопила двох своїх малолітніх дітей.