Covid-19 на Одещині: 143 випадки інфікування

Всього за час пандемії захворіли 83 042 жителя регіону

За добу захворіло 326 дітей і 212 медпрацівників

В Одеській області на ранок п'ятниці, 12 лютого, зафіксовано 143 інфікування Covid-19 за добу.

Всього за час пандемії захворіли 83 042 жителя регіону, повідомила пресслужба МОЗ.

З них одна тисяча триста сімдесят одна ( ще 5 за добу) померли і 76062 ( ще 757) одужали, хворіють на даний момент 5 609 (-619) людина.

Загалом в Україні за добу підтверджено ще 4773 випадки захворювання на коронавірус. Всього захворіло 1 262 867 осіб, з них 24 174 (+116 за добу) померли і 1 106 155 (+7211) одужали.

За добу захворіло 326 дітей і 212 медпрацівників.

Зроблено 25 835 ПЛР-тестів і 15 064 ІФА-тесту.

Найбільше випадків зареєстровано в Івано-Франківській (592), Львівській (373) областях, Києві (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

10-го лютого на Одещині було зафіксовано 155 випадків інфікування Covid-19.

Нагадаємо, щеплення від Covid-19 на Одещині розпочнеться вже з наступного тижня.