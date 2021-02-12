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    Covid-19 на Одещині: 143 випадки інфікування

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    Всього за час пандемії захворіли 83 042 жителя регіону - Covid-19 на Одещині: 143 випадки інфікування
    Всього за час пандемії захворіли 83 042 жителя регіону
    фото: moz.gov.ua

    За добу захворіло 326 дітей і 212 медпрацівників

    В Одеській області на ранок п'ятниці, 12 лютого, зафіксовано 143 інфікування Covid-19 за добу.

    Всього за час пандемії захворіли 83 042 жителя регіону, повідомила пресслужба МОЗ.

    З них одна тисяча триста сімдесят одна ( ще 5 за добу) померли і 76062 ( ще 757) одужали, хворіють на даний момент 5 609 (-619) людина.

    Загалом в Україні за добу підтверджено  ще 4773 випадки захворювання на коронавірус. Всього захворіло 1 262 867 осіб, з них 24 174 (+116 за добу) померли і 1 106 155 (+7211) одужали.

    За добу захворіло 326 дітей і 212 медпрацівників.

    Зроблено 25 835 ПЛР-тестів і 15 064 ІФА-тесту.

    Найбільше випадків зареєстровано в Івано-Франківській (592), Львівській (373) областях, Києві (348), Закарпатській (314), Вінницькій (307) та Дніпропетровській (297) областях.

    10-го лютого на Одещині було зафіксовано 155 випадків інфікування Covid-19.

    Нагадаємо, щеплення від Covid-19 на Одещині розпочнеться вже з наступного тижня.

    Теги: Одеса коронавірус
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