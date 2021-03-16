Covid-19 на Одещині: за добу 728 нових випадки
Усього коронавірусну інфекцію діагностували у 92 тисяч 992 мешканців регіону
За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 728 мешканців Одеської області. З них 24 дитини та 24 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.
Усього станом на 16 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 92 тисяч 992 мешканців регіону. З них 4 тисячі 420 дітей та 3 тисячі 101 медпрацівник.
Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 304 людини. 1 тисяча 555 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.
Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:
м. Одеса – 42628 (діти – 1816, медпрацівники – 1161);
м. Б.-Дністровський – 1338 (діти – 40, медпрацівники – 74);
м. Ізмаїл – 5579 (діти – 181, медпрацівники – 178);
м. Чорноморськ – 4691 (діти – 391, медпрацівники – 56);
м. Теплодар – 441 (діти – 18, медпрацівники – 14);
м. Южний – 1981 (діти – 98, медпрацівники – 28);
м. Балта – 848 (діти – 15, медпрацівники – 80);
м. Подільськ – 838 (діти – 41, медпрацівники – 52);
Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано 47 313 випадків інфікування корона вірусом.