Covid-19 на Одещині: за добу 728 нових випадки

З початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 304 людини

Усього коронавірусну інфекцію діагностували у 92 тисяч 992 мешканців регіону

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 728 мешканців Одеської області. З них 24 дитини та 24 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 16 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 92 тисяч 992 мешканців регіону. З них 4 тисячі 420 дітей та 3 тисячі 101 медпрацівник.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 304 людини. 1 тисяча 555 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 42628 (діти – 1816, медпрацівники – 1161);

м. Б.-Дністровський – 1338 (діти – 40, медпрацівники – 74);

м. Ізмаїл – 5579 (діти – 181, медпрацівники – 178);

м. Чорноморськ – 4691 (діти – 391, медпрацівники – 56);

м. Теплодар – 441 (діти – 18, медпрацівники – 14);

м. Южний – 1981 (діти – 98, медпрацівники – 28);

м. Балта – 848 (діти – 15, медпрацівники – 80);

м. Подільськ – 838 (діти – 41, медпрацівники – 52);

Нагадаємо, на Вінниччині зафіксовано 47 313 випадків інфікування корона вірусом.