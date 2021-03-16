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    ДТП на Одещині: двоє людей загинуло

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    Повні обставини події встановлюють правоохоронці - ДТП на Одещині: двоє людей загинуло
    Повні обставини події встановлюють правоохоронці
    фото: od.dsns.gov.ua

    Водія та пасажира легковика довелося звільняти з авто за допомогою гідравлічного інструменту

    В Одеській області, у місті Балта легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще двоє травмувалися. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

    За версією рятувальників, легковий автомобіль рухався вулицею Уварова, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою.

    Водія та пасажира легковика довелося звільняти з авто за допомогою гідравлічного інструменту. Їх у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Ще двоє людей загинули. Повні обставини події встановлюють правоохоронці.

    У Києві водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda
    У Києві водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda

    Нагадаємо, столичні поліцейські встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася в ніч на 15 березня у Деснянському районі Києва. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Toyota, рухаючись по проїжджій частині, не впорався з керуванням та зіткнувся із автомобілем Skoda, який зупинився на перехресті на червоний сигнал світлофора. Внаслідок автопригоди водій Skoda, 1979 року народження, та пасажирка померли на місці пригоди.

    Теги: ДТП ДСНС Одещина водій автомобіль аварія
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