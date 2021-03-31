Covid-19 в Одесі: залишилося лише 37 ліжок для госпіталізації

За останні дві доби від коронавірусу одужали 499 жителів Одеси

У важкому стані перебувають 214 пацієнтів, з них двоє осіб підключені до апаратів ШВЛ

На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 271 пацієнт з Covid-19 за даними на 31 березня

Про це повідомляє Одеський лабораторний центр МОЗ України.

З усіх хворих, 57 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 214 пацієнтів, з них двоє осіб підключені до апаратів ШВЛ. За минулу добу в інфекційну лікарню поступили 28 осіб з підозрою на Covid-19.

За даними на 8:00 31 березня, в опорних лікарнях Одеси вільні 37 ліжок для госпіталізації пацієнтів з Covid-19. Нових випадків Covid-19 у дітей за останню добу не зареєстровано. За останні дві доби від коронавірусу одужали 499 жителів Одеси. Натепер в Одесі зареєстровані 39 137 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 9 989 одеситів.

Нагадаємо, на території Одеської області протягом минулої доби, 30 березня лабораторно підтверджено 1012 нових випадків захворювання на Covid-19.