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    ДБР викрило підприємців з Одеси, які заробили понад 11 млн грн на казармах для військовослужбовців

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    Усім 3 членам злочинної групи повідомлено про підозру&nbsp;&nbsp; - ДБР викрило підприємців з Одеси, які заробили понад 11 млн грн на казармах для військовослужбовців
    Усім 3 членам злочинної групи повідомлено про підозру  
    фото: Facebook

    Починаючи з 2018 року члени групи укладали договори з будівництва казарм

    Слідчі ДБР викрили у Краматорську злочинну групу з Одеси, котра привласнила бюджетні кошти на будівництві казарм для військових

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Починаючи з 2018 року члени групи укладали договори з будівництва казарм, але завищували ціни фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів.

    У період з вересня 2018 року по червень 2019 року особи протиправно заволоділи понад 11,4 млн грн державних коштів, які вони отримали як оплату за начебто виконані будівельні роботи та використані матеріали.

    25 лютого усім 3 членам злочинної групи повідомлено про підозру (ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ). Їм загрожує позбавлення волі строк до 12 років.

    Нагадаємо, ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції.

    Теги: корупція в Україні Одеса
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