Делегація з Німеччини проінспектувала Одеський порт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники німецького Бундестагу ознайомилися з ходом реалізації найбільшого інвестиційного проекту Німеччини в Одеському порту

В ході свого візиту до України, німецька делегація, що складається з високопоставлених представників парламенту Німеччини, ознайомилася з ходом реалізації проекту розширення контейнерного термінала Одеського порту на Карантинному молі, який здійснюється спільно з німецьким інвестором і оператором терміналу, дочірнім підприємством «Контейнерний термінал Одеса» компанії HHLA International GmbH (порт Гамбург) - про це повідомила віце-президент з суспільно-політичних відносин компанії ДП «КТО» Світлана Ярова.

В ході візиту віце-президент німецького Бундестагу Вольфганг Кубікі підкреслив важливість взаємин Німеччини з Україною. «Ми почали свій візит в Одесу зі знайомства з контейнерними терміналами в Одеському порту, як найбільшим інвестиційним проектом Німеччини в морську галузь України. Ми вважаємо ці інвестиції найбільш важливими. Надалі, Німеччина планує продовжувати інвестувати в різні галузі України», - підкреслив В. Кубікі.

Під час екскурсії по терміналу, президент компанії Філіп Свенсена підкреслив, що сьогоднішня подія і продовження освоєння території Карантинного молу - це ще один доказ того, що німецькі інвестори готові здійснювати розвиток стратегічно важливих для України інфраструктурних високотехнологічних об'єктів. «Сьогодні у нас дуже висока делегація з німецького парламенту, ця подія для нас дуже важлива. Ми працюємо в Україні в Одеському порту з 2001 року, сьогодні на Карантинному молі йде активне будівництво, ми починаємо другу стадію розвитку проекту, відповідно, з оптимізмом дивимося на подальше інвестування коштів в цей проект і віримо в його успіх», - прокоментував Ф. Свенсена.

За підсумками роботи за січень-серпень 2018 року вантажоперероблення ДП «КТО» склав 210 737 TEU і збільшився на 9,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. За рахунок поліпшення сервісу, компанія постійно залучає нових клієнтів. На сьогодні з ДП «КТО» співпрацюють такі світові судноплавні контейнерні лінії: MSC, ZIM, Hapag Lloyd, Arkas, Yang Ming, OOCL, Evergreen, One, Admiral, Cosco Shipping Lines.

В ході імпровізованого брифінгу для представників ЗМІ, генеральний директор ДП «КТО» Анастас Коккін повідомив: «завдяки підтримці материнського холдингу HHLA і уряду Німеччини наша компанія продовжує інвестування в розвиток тилових територій терміналу та придбання перевантажувального устаткування. ДП «КТО» протягом останніх років є безперечним лідером контейнерного ринку України, досягти цього результату ми змогли за рахунок впровадження сучасних технологій обслуговування контейнерних вантажопотоків і підвищення стандартів обробки флоту, а також завдяки клієнтоорієнтованої політики та злагодженій роботі нашого колективу професіоналів. Важливим фактором також є нещодавнє розширення сервісу за рахунок спільного з ПАТ «Українська залізниця» та її філією «ЦТС «Ліски», за участю терміналу БКП, запуску регулярних контейнерних залізничних поїздів зі станції «Одеса-порт» в напрямках Дніпра і Харкова, а найближчим часом очікуємо блок-поїзд в напрямку Києва ». Наш успіх став можливим в тому числі і завдяки конструктивній співпраці з керівництвом наших партнерів в Одеському порту і ДП «АМПУ», в особі Ігоря Ткачука і Райвіс Вецкаганса.