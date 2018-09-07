Двоє малолітніх дітей жили на міському пляжі Одеси



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Поліцейські доправили дітей до дитячого закладу

Бажаючи жити в мегаполісі мешканка одного з північних районів Одещини разом із дітьми оселилася в наметі на одеському узбережжі. Відсутність грошей на оренду житла, постійного доходу та бажання працювати, а також наявність малолітніх дітей не зупинили жінку. Вона придбала намет, який і розбила у парковій зоні біля одного з одеських пляжів. Причиною від’їзду з рідного містечка жінка називає конфлікт із родиною.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

До Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в наметі, встановленому в прибережній парковій зоні міста проживають люди, в тому числі і неповнолітні діти.

Працівники сектору превенції та представник служби у справах дітей районної адміністрації виїхали на вказане у повідомленні місце. Факт установки несанкціонованого житла підтвердився. Жінка із 18-річним сином та двома малолітніми дітьми переїхала з одного з північних районів області, придбала намет та встановила у прибережній зоні. Приготування їжі, гігієнічні процедури тощо здійснювалися поруч. Жінка пояснила, що орендувати житло не в змозі, а повертатися додому не бажає

Аби діти жили та розвивалися у нормальних умовах, поки їхня мати «встане на ноги» та зможе забезпечити їм гідне існування, поліцейські помістили дітей в одну з дитячих установ міста. Тепер їхня доля під контролем служби у справах дітей. Матері надано час для працевлаштування та забезпечення дітям гідного проживання, саме тоді малюки повернуться у родину.

Обстеживши прибережну зону Київського району аналогічних «поселень» поліцейські не виявили.