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    Двоє малолітніх дітей жили на міському пляжі Одеси

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    Двоє малолітніх дітей жили на міському пляжі Одеси

    Поліцейські доправили дітей до дитячого закладу

    Бажаючи жити в мегаполісі мешканка одного з північних районів Одещини разом із дітьми оселилася в наметі на одеському узбережжі.  Відсутність грошей на оренду житла, постійного доходу та бажання працювати, а також наявність малолітніх дітей не зупинили жінку. Вона придбала намет, який і розбила у парковій зоні біля одного з одеських пляжів. Причиною від’їзду з рідного містечка жінка називає конфлікт із родиною.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    До Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в наметі, встановленому в прибережній парковій зоні міста проживають люди, в тому числі і неповнолітні діти.

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    Працівники сектору превенції та представник служби у справах дітей районної адміністрації виїхали на вказане у повідомленні місце. Факт установки несанкціонованого житла підтвердився. Жінка із 18-річним сином та двома малолітніми дітьми переїхала з одного з північних районів області, придбала намет та встановила у прибережній зоні. Приготування їжі, гігієнічні процедури тощо здійснювалися поруч. Жінка пояснила, що орендувати житло не в змозі, а повертатися додому не бажає

    Аби діти жили та розвивалися у нормальних умовах, поки їхня мати «встане на ноги» та зможе забезпечити їм гідне існування, поліцейські помістили дітей в одну з дитячих установ міста. Тепер їхня доля під контролем служби у справах дітей. Матері надано час для працевлаштування та забезпечення дітям гідного проживання, саме тоді малюки повернуться у родину.

    Обстеживши прибережну зону Київського району аналогічних «поселень» поліцейські не виявили.

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