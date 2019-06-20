Депутат Мосійчук підозрює, що серед його колег у парламенті причаїлися педофіли



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Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук прокоментував резонансне вбивство дитини на Одещині

Нардеп обурений, що у Раді блокується законопроект, який жорстко каратиме педофілів

Нардеп Ігор Мосійчук обурений, що деякі його колеги по парламенту блокують розгляд законопроекту про публічний реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію . Як приклад того, що цей документ має бути негайно розглянути він навів страшну історію, яка сталася за останній тиждень в Одесі. Мова йде про 11-річну Дарину Лук'яненко, яку зґвалтував і жорстоко вбив 22-річний мешканець Одещини.

«Цей виродок - Микола Тарасов. Йому 22 роки. З Одещини. Саме він зґвалтував і вбив 11-тирічну Дарину Лук'яненко, яку вчора, 19.06.2019, знайшли у нього на подвір'ї у вигрібній ямі... а перед цим дівчинку більше тижня шукала вся країна...Він у всьому зізнався!», - написав Мосійчук.

Після цього він пристидив нардепів, нагадавши їм, що законопроект, який жорстко каратиме педофілів, досі блокується.

«Панове народні депутати, колеги подивіться в очі цієї мразоти і запитайте самі в себе: чому блокується розгляд нашого законопроекту про публічний реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію?», - додав колишній радикал.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.