  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Депутат Мосійчук підозрює, що серед його колег у парламенті причаїлися педофіли

    • Розсилка
    Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук прокоментував резонансне вбивство дитини на Одещині&nbsp; - Депутат Мосійчук підозрює, що серед його колег у парламенті причаїлися педофіли
    Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук прокоментував резонансне вбивство дитини на Одещині 

    Нардеп обурений, що у Раді блокується законопроект, який жорстко каратиме педофілів

    Нардеп Ігор Мосійчук обурений, що деякі його колеги по парламенту блокують розгляд законопроекту про публічний реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію . Як приклад того, що цей документ має бути негайно розглянути він навів страшну історію, яка сталася за останній тиждень в Одесі. Мова йде про 11-річну Дарину Лук'яненко, яку зґвалтував і жорстоко вбив 22-річний мешканець Одещини.

    «Цей виродок - Микола Тарасов. Йому 22 роки. З Одещини. Саме він зґвалтував і вбив 11-тирічну Дарину Лук'яненко, яку вчора, 19.06.2019, знайшли у нього на подвір'ї у вигрібній ямі... а перед цим дівчинку більше тижня шукала вся країна...Він у всьому зізнався!», - написав Мосійчук.

    Після цього він пристидив нардепів, нагадавши їм, що законопроект, який жорстко каратиме педофілів, досі блокується.

    «Панове народні депутати, колеги подивіться в очі цієї мразоти і запитайте самі в себе: чому блокується розгляд нашого законопроекту про публічний реєстр педофілів та їхню хімічну кастрацію?», - додав колишній радикал.

    screenshot_1_30

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

    Читайте також
    Верховна Рада депутати Ігор Мосійчук діти вбивство закон Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ