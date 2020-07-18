В Одесі почали піднімати затонулий танкер Delfi



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В Одесі продовжується операція з підйому затонулого танкера Delfi Фото: Думська

Роботи з накачування понтонів ведуться з 6:00

В Одесі розпочалася операція з підйому затонулого в листопаді танкера Delfi.

Роботи з накачування понтонів ведуться з 6:00, повідомляє Думська.

«Між пляжем і Delfi постійно курсують катери, доставляючи водолазів до місця робіт. На відстань близько 100 метрів підійшли буксири, на них заводять троси, щоб смикнути танкер для постановки на кіль», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, танкер Delfi спочатку перебував в акваторії порту «Південний». Через сильний шторм його зірвало з якоря і віднесло у бік Одеси.

За даними капітана Одеського порту, судновласник забороняв морякам евакуюватися, а рятувальні судна не могли підійти через складні погодні умови.

В Одеській обладміністрації запевняють, що на борту «Делфі» нібито немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини.

При цьому зазначається, що корабель «сірий», тобто немає необхідної реєстрації.

Як відомо, 21 червня із затонулого поблизу Одеси танкера «Делфі» вилилося пальне.

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